Раскручиваем канал на ютубе

YouTube – один из самых популярных сайтов в мире. За все это время сервис вырос из простого хранилища домашних видеозарисовок до многофункциональной мультимедийной платформы, оптимизированной для показа различного контента на самых разных устройствах, начиная от мобильных телефонов и заканчивая телевизорами.

Сегодня мы затронем тему раскрутки собственного канала. В первую очередь, расскажем о самом понятии канала в youtube.

Каждый пользователь, после регистрации в youtube, становится «собственником» персонально канала, это аналог профайла, там он описывает себя и выкладывает ролики, там же отображаются списки «членов» его сообщества, подписчики и другое. Пользователь может блуждать по другим каналовладельцам, изучать их вкусы, смотреть на кого они подписаны, комментировать (где разрешают) и т. д. Так же можно подписываться на тех кто нравится (тогда будет поступать уведомление о всех новых видео этого канала).

Хочется немного поразмыслить о том, как набрать максимально большое количество воздыхателей нашего видео творчества или лучше назовем это креативным видеопродакшеном .

Советы от топ менеджеров

1) Даже торпеда должна плыть красиво. (Адмирал В. Буй).

Не забывайте, что внешний вид вашего канала всегда должен отличать вас от «серых мышек» видео пространства. Внешний вид можно менять.

Для начала займитесь своим задним фоном, рекомендуется, не оставлять его стандартным.

Фон не должен весить больше 256Кб и максимально хорошо смотрится, когда 1500px в ширину на 2000px в высоту. Сама рамка анала должна быть примерно 962px в ширину.

После того как настроили задний фон, не забудьте и про цветовую гамму. Вы должны быть читабельны, и ваши «Цвета и темы» не должны вызывать желания вас убить. Поиграйте и найдите оптимальное соответствие между фоном и цветовой гаммой канала. (имеется ввиду текст, цвет текста, цвет ссылок и т. д.) В настройках есть расширенные опции и все можно оптимально настроить.

2) Ваши тумбы – ваш магнит. Убедитесь что тумбы (миникартинки вашего видео) смотрятся хорошо. Вы можете выбирать тумбу, как при загрузке, так и после (если по какой-то причине забыли). Не забивайте на это, поиграйте, количество просмотров увеличится сразу.

Менять надо так:

Имя пользователя -> Моё видео -> выбираем какое-то из списка -> Изменить -> выбираем тумбу из предложенных вариантов -> Сохраняемся.

3) Добавьте тегов, по ним люди вас быстрее найдут, а соответственно и посмотрят.

4) Снизойдите до комментариев.

Не будьте великим и могучим, общайтесь со своей аудиторией, отвечайте на комменты, чистите спам, тогда получится конфетка, а не канал. А если будете регулярно забивать, то все мгновенно превратится в общественный туалет. Все просто забудут о нём.

Давайте людям волю, но не забывайте их контролировать, все-таки они у вас в гостях.

5) Будьте активными.

Пользуйтесь фишкой ленты активности. Покажите людям, что вы тут мега активен, делитесь видео, которые вам нравятся, комментируйте, тогда ваша лента активности просто будет пестрить свежей инфой.

Это любят как ваши подписчики, которым вы интересны как личность, так и google, который часто помогает в битве за популярность.

Вот такие вот простые советы от видеопродакшена olegasvideo.com.ua, как сделать себя популярнее.