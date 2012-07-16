Давайте поговорим о том, что из себя представляет банковская гарантия, и для чего она необходима. Банковская гарантия – это документ(обязательство), предоставляемый банком, о выплате определённой суммы заказчику если исполнитель не выполнил условия контракта. Этот документ даёт гарантию, что все условия соглашения будут исполнены в полном объёме. В некоторых случаях, оформление банковской гарантии является основным условием при заключении сделки.

При оформлении такого обязательства в процессе участвуют три стороны: гарант(банк, который за определённый % от суммы договора, берёт на себя определённые обязательства), принципал(исполнитель по договору) и бенефициар(заказчик).

Нагляднее всего, показать необходимость банковской гарантии на примере. Предположим некоторая компания X собирается заключить договор на поставку товара с организацией Y. Организация Y хочет получить гарантии того, что контракт будет выполнен(продукция доставлена в положенное время). Чтобы обеспечить такие гарантии компания X обращается в банк для получения письменной гарантии. Банк в свою очередь за фиксированный % от полной суммы договора обязуется выплатить фирме Y всю сумму, прописанную в контракте, при невыполнении его условий.

Учётом и утверждением банков, которым разрешено оформлять банковскую гарантию занимается министерство финансов. Полный список аккредитованных банков вы можете посмотреть на сайте министерства финансов или на сайте: http://bg-direct.ru/.

Как оформить банковскую гарантию

Если вы решили оформить банковскую гарантию, то, на первом, этапе вам надо будет найти банк. Далее пишется заявление и подаётся с полным пакетом документов. Затем гарант производит проверку платёжеспособности клиента. Если платёжеспособность подтверждена, то происходит заключение соглашения банка и клиента. И наконец, последний этап – оформление банковской гарантии.

Можно заниматься поиском банка-гаранта самостоятельно, но для экономии времени, целесообразнее обратиться к брокерам.

Какие бывают банковские гарантии

- тендерная. Снижение рисков заказчика если выигравший тендер откажется от своих обязательств

- гарантия исполнения. Данная гарантия даётся на своевременное выполнение условий контракта

- платёжная. Обеспечение своевременной оплаты по договору

- авансовая. Это гарантия позволяет обеспечить возвращение аванса при несоблюдении условий договора

- таможенная(налоговая). Обеспечение выполнения обязательств перед государственными органами.