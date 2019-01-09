Что можно подарить бабушке на день рождение

Посещая бабушку, все так же чувствуете себя сорванцом, обожающим бабушкины пироги с вишней и ощущаете на себе «тот самый» бабушкин взгляд, который читает без слов? Многие чувствуют то же, независимо от возраста и статуса. Бабушка и внуки – особая связь.

Однако сейчас вам предстоит научиться читать без слов и угадать, какой выбрать подарок бабушке на день рождение, чтобы сделать ее счастливее.

Готовимся к выбору подарка заранее

Если еще есть время, попытайтесь разузнать, чего хотела бы на подарок сама бабушка. Сделать это просто – просто внимательно слушайте ее во время разговоров. Она обязательно «проговорится». Лучше всего независимо от того, насколько близко праздник, иметь привычку записывать идеи о подарках, полученные в ходе разговоров с близкими.

Если же такой информации нет, выбираем, исходя из стиля жизни бабушки. Чаше всего людям в возрасте подойдет:

Что-то для дома и уюта: набор посуды(тут можно просмотреть варианты посуды), скатерть, покрывало, цветок в горшочке

Что-то для личного комфорта: плед, шаль, кресло, матрац, коврик

Что-то для хобби: нитки для вышивания, кулинарные принадлежности, бытовая техника

Вам понадобится время, чтобы выяснить, к примеру, есть ли у бабушки миксер или пароварка, есть ли место на кухне, какую модель выбрать и в каком магазине заказать. Не откладывайте на последний день.

Готовые идеи для подарков

Выбирая подарок для бабушки, можете воспользоваться готовыми идеями.

Красивая посуда. Во времена бабушкиной молодости лучшим подарком в дом был сервис. Бабушка знает: красивая посуда не бывает лишней. Особенно обратите внимание на наборы с большими блюдами – привычные лучшие в мире бабушкины пирожки при новой подаче обрадуют всех, особенно хозяйку.

Керамический электрочайник. Очень красивые электрические чайники в керамическом корпусе с узором способны украсить любой дом. Быстрое закипание и самоотключение имеют огромное преимущество перед обычным чайником и повышают безопасность. Только убедитесь, что чайник небольшой, достаточно легкий, чтобы бабушке комфортно было им пользоваться.

Если же бабушке уже трудно поднимать тяжелое – удивите ее другим чудом техники – термопотом. Он всегда держит горячую воду в заданной температуре и его не нужно поднимать, чтобы налить чашку воды. Водичка наберется в чашку из «краника» по кнопочке, что может вызвать восторг у вашей бабушки. Чувствовать себя прогрессивной – немалое удовольствие.

Нематериальные подарки. Больше всего запоминается внимание и нематериальные подарки. Подарите бабушке билет в театр вместе с вами, любимую песню по радио, поздравление в газете, сертификат на курс массажа в хорошей клинике.