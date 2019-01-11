Надежные сварочные полуавтоматы в интернет-магазине mg.biz.ua

Полуавтоматическая сварка заслуживает уважения со стороны многих пользователей и является одной из наиболее востребованных инструментов для соединения металлических поверхностей в сферах промышленности, строительства и автосервиса.

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Процесс сварки полуавтоматом

Процедура соединения металлических составляющих проводится при помощи сварной проволоки и электрической дуги, находящейся в газовой среде. Подобная технология имеет следующие превосходства:

Оперативное плавление электрода, повышая скорость работы;

Минимальное нарушение лакокрасочного слоя на участке вокруг сварки;

Небольшая поверхность нагрева не позволяет нагреваться поверхностям, расположенным в околосварочной области.

Значительным преимуществом является легкость в обучении навыкам работы на оборудовании. Оператор сможет быстро разобраться с режимами работы, освоив все нюансы. Механизированная выдача проволоки способствует соединению плоскостей ровным и прочным швом, с которым совладают даже начинающие.

Проволока и газ поступают беспрерывно в ходе сварки. В результате того, что расходный материал имеет пониженное сопротивление, в отличие от электрической дуги, он начинает плавиться. Склеивание поверхностей выполняется благодаря жидкой металлической массе. В конечном итоге соединение получается аккуратным и прочным.

Выгодная покупка сварочного полуавтомата

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Источник: https://mg.biz.ua/svarochnye-poluavtomaty-mig-mag/