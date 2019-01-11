Формат фискальных документов с 2019 года

Под форматом фискальных документов (ФФД) понимается набор необходимых реквизитов и способ их использования, систематизации, шаблонов документов, которые должны применяться при электронном обмене сведениями. К числу сторон взаимодействия в электронной форме относятся:

непосредственно плательщик налогов;

оператор фискальных данных (ОФД), осуществляющий посреднические функции между взаимодействующими сторонами;

получатель информации – налоговые органы.

Такие форматы утверждаются актами ФНС с целью обеспечения идентичности формируемых сведений при электронном взаимодействии, доступности и правильности восприятии информации. Регламентирующим эти правила обмена информацией актом является соответствующий приказ ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229. Именно этим документом руководствуются при проведении денежных расчетов через онлайн-кассы. Начиная с 2019 года, в приказе будут действовать некоторые изменения, о которых речь пойдет ниже. Эти изменения достаточно существенны, и просто игнорировать их у хозяйствующих субъектов не получится. Для приведения в соответствие новым требованиям законодательства важно ознакомиться с вносимыми изменениями. ФФД являются «лакмусовой бумажкой» возможности применения ККТ для проведения тех или иных расчетов с клиентами. Использование неактуальной версии ФФД означает нарушение действующего законодательства и грозит в отношении субъекта санкциями в соответствии с нормами КоАП РФ. Сегодня существуют версии ФФД:

1.0 - в соответствии с Приказом ФНС может использоваться до конца 2018 года;

1.05 - новая версия, содержащая более широкий по сравнению с версией 1.0 набор реквизитов, в том числе рекомендованных;

1.1 - поддерживает практически все транзакции, а все включаемые реквизиты носят обязательный характер. Рекомендуемые к включению реквизиты отсутствуют.

ФФД в соответствии с Приказом ФНС определен в качестве инструментария систематизации сведений об осуществляемых операциях. Он дает возможность получать достаточные сведения о состоянии взаиморасчетов организации с клиентами в настоящее время. Органы ФНС за счет использования субъектами хозяйственной деятельности онлайн-касс имеют доступ к информации обо всех совершенных сделках с указанием сумм за отдельную смену. Версия 1.0 ФФД – базовая. Этот формат дает возможность быстрого фиксирования всех проводимых операций при расчетах с клиентами. Проблемы применения этой версии проявляются при наличии определенных разрывов во времени между моментом выдачи продукта клиенту и датой его оплаты при поставке. Кроме того, версия 1.0 не предусматривает возможность определения размера прибыли при закрытии смены. До 1 января 2019 года этот формат мог использоваться, а потом все субъекты должны были перейти на другую, более новую версию. Возникает вопрос – как определить версию ФФД, поддерживаемую конкретной кассовой техникой? Эти данные можно просмотреть на сайте ФНС в едином реестре ККТ. Указанный перечень включает детальную информацию о производителях поддерживающего ФФД кассового оборудования, конкретных моделях, а обновление перечня происходит постоянно. Версия ФФД 1.05 – «мостик» к версии 1.1. Большая часть современных ККТ поддерживает этот формат. В разъяснительном письме ФНС от 12.02.2008 года указывается, что при переходе со старой версии новую не обязательно менять накопитель. Если тот или иной субъект не осуществил переход на ФФД 1.05 в установленные сроки, то налоговые органы без предварительного уведомления налогоплательщика снимают используемую им несоответствующую новым требованиям кассовую технику с учета. Эти действия налоговых органов могут существенно навредить нормальной работе субъекта в дальнейшем. Накопители с ФФД 1.0 поддерживаются ФФД 1.05. Для перехода между этими версиями достаточно обновить программное обеспечение используемого оборудования без необходимости перерегистрации ККТ. Плательщики НДС должны будут произвести перенастройку используемого оборудования не только по причине обновления ФФД, но и для соответствия его изменяющейся с 2019 года ставки налогообложения.