Пожарный ликбез: план эвакуации

Многие предприниматели при сдаче объекта недвижимости в эксплуатацию не понимают требования закона о размещении плана эвакуации. Когда этот документ необходим, к каким помещениям он применим и возможно ли самостоятельно изготовить макет? Как правило, такое недопонимание ограничивается в будущем серьезными штрафами или крайней мерой - приостановление работы объекта. Противопожарный надзор обладает такой компетенцией.

Нормативы пожарной безопасности Республики Беларусь дают точные условия размещения плана и информации, которая должна быть там указана. Чтобы избежать применения санкций, разработка планов эвакуации должна быть передана специализированной компании, которая максимально точно оформит выходы помещения в случае обнаружения пожара.

Какие объекты здания должны быть оснащены планами эвакуации

В соответствии с п. 42 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь (документ вступил в новой редакции относительно недавно – в 2014 году) план эвакуации необходим для помещений, где единовременно могут быть размещены 10 и более людей. Количество человек должно отвечать нормативным требованиям помещения. Это может быть количество кабинетов, посадочных мест или зала ожидания. Например, небольшое кафе рассчитанное на 3-5 мест не нуждается в дополнительной визуализации выхода в случае возникновения пожара.

Где должен быть размещен план эвакуации

Закон предъявляет следующие требования к документу:

Схема должна быть четкой и понятной. В момент критической ситуации, нет времени для ее изучения – представленная информация должна предельно ясно обозначать план эвакуации;

Документ должен быть расположен на видимом месте. Нет однозначных условий по месту расположения, однако правило гласит, что план эвакуации должен быть установлен в точке максимального обзора посетителями и скопления людей. Еще одно требование – желательно, чтобы план располагался у входа или выхода лестничных клеток;

Если здание многоэтажное – на каждом этаже (желательно в одном и том же расположении) должны быть установлены соответствующие таблички;

В арендуемом помещении, ответственность за обеспечение планом эвакуации несет в равной степени собственник и арендатор здания.

Какие требования к оформлению плана

Простой лист с планом эвакуации, прикрепленной к стене, не может отвечать требованиям пожарной безопасности. Правила устанавливают, что план должен быть обрамлен в рамку с обязательным покрытием пленки или любого другого плотного и прозрачного материала.

Обращаем внимание, что изготовить такой документ в офисных условиях будет затруднительно. Лучшее решение – отдать на исполнение в специализированную компанию. При этом заказчик получит следующие преимущества: отличная и понятная визуализация, точное масштабирование плана этажа и красивое оформление документа.