Ткань дайвинг разных видов в alltext.com.ua

Ткань дайвинг – это трикотаж, в составе которого находятся синтетические волокна. Первоначально дайвинг ткань создавалась для изготовления спортивной одежды, но позже ее стали применять для пошива боди, купальников, лосин и брюк. В основе ткани лежат три волокна – вискоза, полиэстер и эластан. Объединение нитей наделяет текстиль высоким уровнем впитываемости влаги, эластичностью, утяжкой тела и эстетическим качеством моделирования фигуры. Эластан оберегает от ультрафиолетовых лучей, а также от воздействия соленой и хлорированной воды.

Особенности ткани дайвинг

Иногда в ткань добавляют хлопок, не превышающий 10%. В случае его отсутствия одежда из дайвинга хуже пропускает воздух, что является единственным минусом этой ткани. Материал отличается плотностью, разделяясь на плотный дайвинг и микродайвинг. Первый текстиль имеет удерживающие и подтягивающие свойства, а второй считается эластичнее и тоньше. Из микродайвинга зачастую шьют леггинсы, коктейльные и вечерние платья. Прочный дайвинг более актуален для производства спортивных изделий, плавок. Достоинство заключается в том, что за тканью легко ухаживать, нужна только автоматическая щадящая стирка в холодной воде без дополнительного проглаживания. Также выпускают еще креп-дайвинг и дайвинг флок, декорированный набивным рисунком.

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Источник: https://www.alltext.com.ua/catalog/trikotazh/dajving