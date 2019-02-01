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Польза спортивного питания при достижении результатов и стройке тела

Статья поможет разобраться, в чем польза спортивного питания для достижения различных результатов? Зачем его принимают и какой эффект можно ожидать?

Спортивное питание является большим кластером препаратов, которые разделены на множество групп: жиросжигателей, аминокислот, витаминов и минералов, протеинов, энергетические комплексы и многое другое. Все перечисленные препараты употребляются в определенных целях: одни для увеличения мышечной массы, другие для похудения. Так или иначе, любой спортпит должен давать хоть какой-то эффект. Но здесь и возникает множество вопросов, касающихся действенности данных препаратов.

На рынке спортивного питания сейчас есть много различных брендов, что предлагают товары в различных ценовых категориях. Безусловно, дешевые аналоги препаратов дают больше вреда, нежели пользы, ведь ставится под сомнение не только качество применяемых ингредиентов, но и количество возможных побочных эффектов. Поэтому при выборе спортивного питания необходимо смело отбрасывать дешевые варианты.

Что касается пользы. Для начала следует определиться с тем, что мы хотим получить? Если увеличения массы, то прием протеина в чистом виде или козеина поможет нарастить мышечную массу, но с условием постоянной нагрузки на мышечные волокна. Белок (в научной терминологии он и является протеином) можно получить и в простой пище, но принятие спортивного питания позволяет умножить его поступление в организм, что отразится на желаемых результатах.

Если мы хотим похудеть, то следует обращаться к классу жиросжигателей. Они разделены на три группы: L-карнитин, липотропики и термодженики. Если карнитин представляет собой животный компонент, который поступает в организм с животной пищей и нормализует обмен веществ, ускоряя процесс переработки жировых отложений, то термодженики действуют посредством повышения общей температуры тела, что приводит к ускорению сжигания жира для поддержания нормальной температуры. Липотропики же контролируют желание питаться.

Польза отдельных препаратов проверяется экспериментально, но также следует обращать внимание и на состав. Все ингредиенты должны быть хорошо известны и внушать хоть какое-то доверие.

Несомненную пользу несут в себе витаминно-минеральные комплексы, которые особенно необходимы в переходные и зимний периоды. Зачастую в них применяются натуральные заменители, которых следует избегать. Лучшим вариантом будет подбор отдельных витаминов и минералов, которые в совокупности дадут максимальный эффект.

Подводя итог, можно сказать, что спортивное питание необходимо постольку, поскольку содержит в себе полезные элементы, позволяющие быстрее достигать поставленных целей. Здесь крайне важно не путать спортпит с допингом, который официально запрещен и в отдельных случаях реально может навредить отдельным сторонам организма человека. Подходите к выбору спортивного питания разумно и не гонитесь за низкими ценами, поскольку качество и эффективность таких препаратов значительно ниже проверенных. Более подробную информацию можно прочитать в группе Вконтакте, посвещенной спортивному питанию.