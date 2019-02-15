Кредит на собственный бизнес, 5 советов для тех, кто не хочет получить отказ

Многие начинающие предприниматели среднего и малого бизнеса, пробовали получить кредит и около 22% из них получали отказ. В статье описано несколько рекомендаций для того чтобы повысить процент одобрения банков. Специалисты считают, что большинство отказов получено про невнимательности заемщика к деталям. Для того чтобы получить высокий процент одобрения кредита необходимо действовать по правилам банка. Ранее мы рассказывали о всех тонкостях получения кредита на бизнес.

Начать с государственных банков

Безусловно, обратиться за кредитом в государственные банки намного надежнее, чем в коммерческие банки. В государственных банках чаще можно встретить предложения для малого и среднего бизнеса, так как таким банкам легче принять все риски.

Получить кредит по франшизе выгодно и это может сделать любой человек даже не имеющий опыта в предпринимательстве. Прежде чем подавать заявку на кредит лучше воспользоваться кредитным калькулятором и проанализировать какую сумму, под какой процент и на каких условиях может дать банк.

Подготовить ответ по бизнес-плану

Для того, чтобы получить кредит, предпринимателю потребуется бизнес-план либо франшиза. Его необходимо предоставить банку практически всегда. Банки в основном обращают внимание на финансовую сторону бизнес-плана.

Заемщику необходимо привести основательные доводы о планирующихся доходах в компании. Другими словами, банк интересуется из каких денежных средств заемщик планирует вернуть долг и в какие сроки. Если заемщик не сможет дать точный ответ на этот вопрос, то в кредитовании ему откажут.

Франшиза

Многие начинающие предприниматели начинают строить свой бизнес по франшизе. Она представляет собой готовый бизнес-план, предоставленный раскрученными брендами.

Необходимо отметить, что франшиза является дополнительной гарантией успешного бизнеса. А банки в свою очередь охотнее дают кредиты на бизнес по франшизе. Если предприниматель, придя в банк начинает рассказывать о намерении открыть независимый бизнес, то банк может и похвалить его за уверенность в себе, но в большинстве случаев отказывает в предоставлении денежных средств.

Не пропускать графы анкеты

Практически во всех случаях банк требует от заемщика, чтобы он примерно четверть вложений в бизнес взял на себя и инвестировал деньги из собственных средств. Интересную статью про кредитование малого бизнеса можно прочитать тут.

Банк должен убедиться, что деньги у заемщика действительно есть. Распространенной ошибкой заемщиков является пропуск графы, где указывают финансовое положение. Она обычно бывает необязательной для заполнения и большинство заемщиков оставляют ее пустой.

Идеальным вариантом будет, если вписать туда конкретную сумму и подтвердить указанную сумму выпиской со счета. А если заемщик еще и работает, то обязательно взять справку о заработной плате формы 2НДФЛ.

Форма одежды

Перед походом в банк необходимо одеться подобающим образом. У каждого банкира есть определенное представление внешнего вида, успешного предпринимателя и будет лучше если заемщик будет выглядеть именно так. Банкиры в первую очередь дают зрительную оценку заемщику. Существует бизнес на открытие которого требуется до миллиона рублей. Если заемщику будет достаточно этих средств, то можно взять потребительский кредит наличными, так как шансы на получение такого займа очень высокие. Возможно и процентная ставка будет весьма выгодна для заемщика.

Если начинающему предприниматель необходима сумма выше миллиона рублей, то потребительский кредит остается как вариант займа, но процентная ставка по такому кредиту будет высокой. Здесь можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Заключение

В наше время перед начинающими предпринимателями стоит непростая задача о получении кредита. Людям очень тяжело получить денежные средства на раскрутку малого и среднего бизнеса.

К сожалению, банки не очень охотно идут на сотрудничество с начинающими предпринимателями. Но если следовать всем вышеуказанным советам, то вероятность кредитования вырастет.