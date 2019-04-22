Как выбрать шатер или тент на дачу?

Тенты и шатры для сада – это незаменимый элемент при организации отдыха на природе. Изделие окажется прекрасным приобретением и для обычного дачника. Все модели являются просторными и удобными в применении. В современное время, шатер или тент на дачу в Новосибирске можно приобрести в самых разнообразных вариантах. Но, какие параметры необходимо учитывать при подборе наиболее идеального варианта?

Что стоит учитывать при выборе тента или шатра для дачи?

Тенты для отдыха – это простая и прочная конструкция. Поэтому сборка не занимает много времени. С дачным тентом можно не бояться ни сильного дождя, ни зноя. Также имеется возможность прекрасно отдохнуть на свежем воздухе.

При выборе изделия особенное внимание рекомендуется обратить на такой показатель, как устойчивость. Огромную роль может сыграть простота конструкции и качество применяющихся материалов. Чтобы мошка, зной и дождь не испортили отдых, приобрести лучше тот вариант шатра, который был изготовлен из водонепроницаемой ткани. Также изделие должно оснащаться и специальными антимоскитными пологами.

При подборе садового тента первоначально стоит определиться с предназначением. Огромную роль часто может сыграть и вес изделия. Если тент необходимо будет часто складывать и раскладывать, тогда лучше отдать предпочтение модели небольшого размера. Подобные варианты обладают крышей и четырьмя гранями. Такой тент может быть и легко установлен, как говорится, практически за считанные секунды. Хотя подобное изделие считается не слишком надежным.

Если запланирована установка шатра на даче, тогда стоит отдать предпочтение максимально надежной модели. Там должна присутствовать не только крыша, но и стенки. А вот, чтобы конструкция смогла простоять на протяжении всего лета, стоит отдать предпочтение скругленной и многогранной форме. Подобные шатры считаются и максимально устойчивыми. Они не боятся и сильнейших порывов ветра.

В комплектации огромнейшей численности шатров присутствуют и специальные колышки. Они монтируются на растяжках. А вот главное предназначение этого элемента заключается в обеспечении дополнительного уровня устойчивости.

Особенное внимание при выборе стоит обратить и на ткань. Отличным вариантом окажется тент, который был произведен водостойким материалом. При этом, не стоит выбирать модель, которая произведена из ткани, не пропускающей воздух.