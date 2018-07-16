Проведение отдыха на природе: преимущества аренды шатров

Нет ничего прекрасней проведения мероприятия (Дня рождения, Юбилея, свадьбы, семинара и др.) в кругу друзей на свежем воздухе под шелест листьев и пение птиц. Если вы планируете расположиться на поле, то нельзя исключать жару или ветер, который причиняет ощутимый дискомфорт. Защититься от непогоды, продолжив весело праздновать торжество, позволят специальные конструкции – шатры и тенты.

Что представляют собой павильоны для отдыха?

Шатры – это мобильные разборные конструкции, создающие защиту от ветра, снега, палящего солнца или дождя. Они состоят из опорных элементов, которые при сборке образуют каркас и плотной водонепроницаемой ткани. С ними любое мероприятие пройдет на высшем уровне. Устанавливать данные сооружения можно на любой поверхности: на опушке леса, на поляне, на пляже или на асфальте. Монтаж простой, поэтому не займёт много времени. Внутри них допустима установка любого оборудования (музыкальной и цифровой аппаратуры, обогревателей и кондиционеров).

Тенты также широко используются для проведения ярмарок, концертов, выставок и торговли на улице в общественных местах. Аренда шатров – услуга, востребованная в тёплое время года для руководителей фирм, ведь приятней провести конференцию или корпоративную встречу под открытым небом, чем в душном помещении. Для владельцев кафе, ресторанов или заведений быстрого питания на лето также целесообразно воспользоваться услугой аренды тентов, так как большинство посетителей предпочитают наслаждаться вкусной едой и напитками, сидя на свежем воздухе.

Особенности шатров для проведения праздников

Данные сооружения обладают следующими преимуществами:

Надежная защита от непогоды и возможность использования в любое время года. Возможность размещения внутри различного оборудования. Легкие, и в то же время прочные конструкции, обеспечивающие простоту монтажа. Широкий ассортимент моделей, различных по размерам, формам, дизайну и предназначению.

Аренда шатров – лучшее решение для организации незабываемого мероприятия!

Как воспользоваться услугой?

В нашей фирме вы можете заказать любые конструкции по приемлемой цене. У нас возможна аренда шатров следующих видов:

Открытые. Сооружения данного типа состоят из каркаса и крыши – стенки отсутствуют. Закрытые – стенки закрыты плотной тканью, которая ограждает от посторонних взглядов. Трансформируемые. Навес возможно как закрыть, так и открыть. Комбинированные модели шатров пользуются большим спросом, поскольку являются подходящим вариантом для любых мероприятий.

Наши мобильные сооружения полностью соответствуют установленным нормам безопасности и комфортности. Консультанты помогут выбрать вам оптимальный вариант тент для аренды - http://www.alphatent.ru/, исходя из особенности праздника, количества гостей и личных предпочтений.