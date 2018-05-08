10 советов как подобрать диван.

Диван обязательный элемент мебели в каждой квартире. Он служит для отдыха и обустройства интерьера помещения. В зависимости от комнаты, в которой стоит диван, его функции различаются. Этот элемент мягкой мебели может быть использован для удобного расположения гостей, членов семьи, также для сна. Существуют специальные модели для гостиной, офисов и спальных комнат. От цели использования зависит конструкция и внешний вид изделия. Если диван покупается не с целью использования для сна, то самым важным становятся его внешний вид и соответствие интерьеру. Выбирая диван, на котором ежедневно нужно спать, следует обратить внимание на механизм трансформации и удобство для сна. При выборе обязательно стоит обратить внимание на интернет магазин недорогой мебели . Какие бывают диваны Есть множество разновидностей диванов. Их классифицируют по: • Способу трансформации; • Размеру; • Форме; • Назначению.

По способу трансформации диваны бывают: • Диван-книжка. Такая конструкция раскладывается при поднятии сидения до определенного уровня. Он предназначен и для сна. • Клик-кляк. Это усовершенствованная модель книжки. Она имеет три положения. Не занимает много места, подходит для сна. • Аккордеон. Конструкция состоит из 3 частей. 2 из них в сложенном виде служат спинкой. Легко раскладывается при выдвижении сидения. Удобен в качестве кровати.

По размеру различают 2 – 3 и более 5-и местные диваны.

По своей форме можно выделить угловые, прямые и островные виды. Угловой диван в гостиную очень популярен, поскольку занимает немного места и отлично смотрится в любой квартире. Островные модели подходят просторным помещениям, поскольку должны стоять посередине комнаты.

По назначению дивны могут быть предназначены для: • Гостиной; • Кухни; • Офисов; • Спальни; • Детской; • Прихожей. Наполнитель и обивка дивана Существует множество видов наполнителей мягкой мебели. Можно выделить следующие: • Синтепон; • Холофайбер; • Синтепух; • Дюрафил; • Спанбонд; • Полистироловые шарики; • Ватник; • Войлок; • Резинотканевые ремни; • Латы; • Пружины-змейки; • Пружинные блоки; • Независимые пружины.

В зависимости от наполнителя диваны имеют различную жесткость.

Наиболее распространены следующие виды обивки диванов: • Флок; • Микрофибра; • Жаккард; • Шинил; • Бархат; • Плюш; • Велюр; • Шелк; • Кожа; • Искусственная кожа; • Гобелен. Есть еще множество иных материалов обивки.