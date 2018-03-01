Возможность использования факсимиле при оформлении налоговых и бухгалтерских документов

Воспроизведение с помощью факсимиле – это аналог оригинальной подписи, которая в соответствии с нормами ГК РФ ставится физическим или должностным лицом на различных документах лично. Перед тем как заказать такую услугу, как изготовление факсимиле, необходимо иметь в виду, что факсимиле (от латинского «делать подобное») – это штамп, который точно воспроизводит собственноручную роспись должностного лица. Одновременно он удостоверяет полномочия конкретного служащего, например, нотариуса, адвоката или главбуха.

Закон официально даёт разрешение на применение неоригинальной подписи в очень ограниченных случаях. Если человек решил, к примеру, оформить какой-то документ, то он не всегда может разобраться, на каких бумагах нужно обязательно ставить только свою оригинальную роспись, а на каких её можно заменить специально изготовленным штампиком.

Подача документов для бухучёта и их подпись

Законодательство о бухучёте достаточно обширное и включает в себя ряд законов и подзаконных актов. Должностные лица, отвечающие за ведение и подготовку подобной документации, не имеют по закону права ставить на них неоригинальную роспись. Если внимательно изучить нормы законодательства о бухучёте, то можно убедиться, что первичные документы принимаются к учёту только тогда, когда на них есть ряд обязательных реквизитов. К ним относится только личная подпись ответственного должностного лица.

Эта позиция, которая не закреплена на законодательном уровне, поддерживается принятыми судебными решениями. К примеру, суды не принимают в качестве доказательства акт приёмки работ, удостоверенный не личными подписями сторон, а их печатными аналогами.

Неоригинальные подписи при подаче документов в ИФНС

Если Гражданский кодекс и сопутствующие ему законы позволяют физическим лицам применять факсимиле при заключении различных сделок, то действие Налогового кодекса РФ (НК РФ) основано совершенно на иных принципах. Здесь законодатель установил общее правило: гражданин подчиняется государству и для него разрешено только то, что указано в законе. Поэтому поставить в документах, которые затем пойдут для отчёта в налоговую инспекцию, факсимиле он не имеет права, т.к. НК РФ этого не предусматривает. Единственное исключение - при подаче налоговых деклараций. Закон позволяет в этом случае ставить электронную подпись. Но с учётом того, что факсимиле относится к аналогу живой росписи, для подачи декларации в налоговый орган оно не подойдёт.

В любом случае, перед оформлением и подачей какого-либо документа, который затем нужно регистрировать в соответствующем государственном органе, лучше всего проконсультироваться у опытного юриста о возможности его утверждения при помощи аналога.