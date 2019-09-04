Нержавеющий металлопрокат: особенности и характеристики нержавейки

Конструкции из нержавеющей стали применяют как в строительной области, так и в ряде других отраслей. Обсудим особенности ее производства и преимущества применения.

Как изготавливают конструкции из нержавейки

Создание любой такой конструкции – это сложный процесс, в который входит несколько стадий. Начинается все с составления проекта, за проработку которого отвечают профессиональные инженеры. Как только он получает одобрение, сплав проходит несколько этапов обработки:

сначала он разрезается с учетом заданных характеристик посредством плазменных или гильотинных машин;

затем проводится сварка;

следующий этап – обработка на станках, фрезерных, гибочных и прочих;

финальная стадия – полировка сплава и его шлифовка.

Производство любой вещи из нержавейки требует правильного подхода. Потому заказывать изготовление таких вещей можно только у профессионалов, у которых есть необходимое оборудование.

Почему пользуются популярностью вещи из нержавеющей стали

Многие считают этот материал вечным. И не зря – конструкции из нержавейки способны служить десятилетиями, так как прочность у них предельно высокая. Заказать нержавеющий металлопрокат можно на https://mkastana.kz/, где большой выбор таких изделий. У них есть несколько заметных достоинств:

Высокая устойчивость к коррозии, которая объясняется наличием хрома в сплаве. Все зависит от количества – если его больше семнадцати процентов, конструкция может применяться в агрессивной среде.

Изначальные характеристики сохраняются в течение многих лет. Даже через двадцать лет применения такая сталь сохранит изначальный внешний вид.

Термоустойчивость. Трубы из такого материала активно используют при высоких температурах, никаких проблем из-за этого не возникает.

Прочность. Данный материал прекрасно противостоит ударам.

Отметим дополнительно, что этот сплав отлично поддается разным видам обработки, изготовить из него получится вещь практически любой конфигурации. Разумеется, проще купить их у профессионалов, которые предлагают и другие виды металлопроката.

Типы нержавеющей стали

Наиболее распространены в России стали трехсотой и четырехсотой серий. Именно первый тип популярнее всего, он делится еще на ряд подвидов. Сварке поддается легко, отличается устойчивостью к коррозии. У четырехсотой серии диапазон применения поуже, ее активно применяют в нефтегазовой промышленности.