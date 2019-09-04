Нержавеющий металлопрокат: особенности и характеристики нержавейки

Вчера, 08:17

Конструкции из нержавеющей стали применяют как в строительной области, так и в ряде других отраслей. Обсудим особенности ее производства и преимущества применения.

Как изготавливают конструкции из нержавейки

Создание любой такой конструкции – это сложный процесс, в который входит несколько стадий. Начинается все с составления проекта, за проработку которого отвечают профессиональные инженеры. Как только он получает одобрение, сплав проходит несколько этапов обработки:

  • сначала он разрезается с учетом заданных характеристик посредством плазменных или гильотинных машин;
  • затем проводится сварка;
  • следующий этап – обработка на станках, фрезерных, гибочных и прочих;
  • финальная стадия – полировка сплава и его шлифовка.

Производство любой вещи из нержавейки требует правильного подхода. Потому заказывать изготовление таких вещей можно только у профессионалов, у которых есть необходимое оборудование.

Почему пользуются популярностью вещи из нержавеющей стали

Многие считают этот материал вечным. И не зря – конструкции из нержавейки способны служить десятилетиями, так как прочность у них предельно высокая. Заказать нержавеющий металлопрокат можно на https://mkastana.kz/, где большой выбор таких изделий. У них есть несколько заметных достоинств:

  • Высокая устойчивость к коррозии, которая объясняется наличием хрома в сплаве. Все зависит от количества – если его больше семнадцати процентов, конструкция может применяться в агрессивной среде.
  • Изначальные характеристики сохраняются в течение многих лет. Даже через двадцать лет применения такая сталь сохранит изначальный внешний вид.
  • Термоустойчивость. Трубы из такого материала активно используют при высоких температурах, никаких проблем из-за этого не возникает.
  • Прочность. Данный материал прекрасно противостоит ударам.

Отметим дополнительно, что этот сплав отлично поддается разным видам обработки, изготовить из него получится вещь практически любой конфигурации. Разумеется, проще купить их у профессионалов, которые предлагают и другие виды металлопроката.

Типы нержавеющей стали

Наиболее распространены в России стали трехсотой и четырехсотой серий. Именно первый тип популярнее всего, он делится еще на ряд подвидов. Сварке поддается легко, отличается устойчивостью к коррозии. У четырехсотой серии диапазон применения поуже, ее активно применяют в нефтегазовой промышленности.

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