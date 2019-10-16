Как выбрать массивную доску или модульный паркет в Москве

В настоящее время напольные покрытия пользуются большим спросом. Повышенного внимания заслуживает высококачественное паркетное покрытие, которое сочетает в себе эстетику и надежность. При производстве материала используются современные технологии. Многих людей интересует массивная доска и паркетные модули.

Производители предлагают паркетные модули с различными рисунками, каждый из которых предлагается в исполнении различных вариантов натуральной древесины. При создании коллекций используются классические цветовые решения и натуральные оттенки, благодаря чему напольное покрытие идеально подойдет для создания классического интерьера. Модули создаются с использованием двух слоев. Вы можете выбрать модули наиболее подходящих размеров для создания напольного покрытия. Конструкция отличается стабильностью и высоким уровнем надежности. Покрытие создается инженерами и технологами, дизайнерами, за счет чего оно отличается достойным исполнением. Именно по этой причине решение купить модульный паркет в Москве будет правильным в большинстве случаев.

Для пола идеально подходит натуральная массивная доска, имеющая прекрасные технические и эксплуатационные характеристики. Такое напольное покрытие обладает многочисленными преимуществами, благодаря чему оно отличается красивым дизайнерским исполнением и высоким уровнем практичности. Натуральная древесина для пола необязательно представляет собой узкие планки паркета. В последнее время все чаще используется массивная доска, которая отличается оптимальными техническими характеристиками и высоким уровнем качества. Данный материал, прежде всего, отличается размером. Длина может составлять 600-6000 миллиметров, а ширина – 70-200 миллиметров. Даже толщина существенно варьируется. С использованием данного материала можно создавать разнообразные узоры и типы укладки. Однако стандартная технология, палубная, не предполагает серьезных декоративных возможностей. В остальных случаях возможно создание особенных дизайнов напольного покрытия. В каждом случае можно скорректировать помещение с помощью доски, которую нужно выбирать в индивидуальном порядке.

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