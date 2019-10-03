Система рекуперации тепла позволяет поддерживать высокую температуру в здании. В нашей ситуации это обогрев вентиляцией, когда выходящий из помещения теплый воздух подогревает холодный, который входит внутрь.

Это приводит к значительной экономии. Тепловая вентиляция сохраняет в доме высокую температуру. В случае с классическим вариантом уходит до сорока процентов тепла, а нам важнее его сохранить и не тратить лишние средства на отопление. В такой ситуации поможет приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, которая будет не только пускать обратно в здание очищенный свежий воздух, но и поднимать температуру.

Иначе говоря, рекуперация возвращает в дом тепло, собранное из всех его комнат. Воздух из дома проходит через рекуператор, что впоследствии помогает с нагревом входящего воздуха. Процесс прост и практичен – рекуперация тепла помогает избежать расхода дополнительной энергии для обогрева дома.

Вентиляция с подогревом – это современная технология, имеющая большое значение в создании эффективной системы отопления жилья.

Какие бывают рекуператорные установки

Есть два вида устройств, которые выполняют рекуперацию воздуха – с пластинами и ротором. В первом случае воздух, который выходит из здания, нагревает пластины теплообменника. Вентиляция с рекуперацией тепла такого типа подразумевает нагрев пластинами свежего воздуха. КПД – до 60 процентов. Главные особенности такой рекуперации тепла в системах вентиляции – это простота и дешевизна. Также для нее характерна высокая экологичность.

Во втором случае вентиляция с рекуперацией тепла подразумевает применение алюминиевого барабана, забирающего тепло у улетучивающегося воздуха и его передачу входящему. КПД выше – порядка 80 процентов. Такая система рекуперации не требует отвода влаги. Каждый вариант вентиляционной установки оснащается фильтрами воздуха и датчиком влажности.

Плюсы таких систем

Приточная установка с рекуперацией тепла имеет немало преимуществ, главное из которых – экономия энергии. Воздушное отопление вентиляцией подразумевает расход энергии в 1-2 кВт/ч. Причина в том, что входящий воздух уже подогрет. С помощью приточной вентиляции с рекуперацией тепла удастся оставить себе больше денег. Кроме того, такой подход благоприятен для природы и экологии. А после установки вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла поможет вам в летнее время охлаждать горячий воздух с улицы и тоже поспособствует экономии – на сей раз на использовании кондиционера.