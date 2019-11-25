Крауд маркетинг как способ продвижения сайтов

В последние время стал популярным способ продвижения сайта с помощью крауд-маркетинга. Этот способ позволяет пользователям получать качественные ссылки на сайт, поднимать его в топ при поисковой выдаче, а также привлекает целевой трафик, который можно конвертировать в продажи.

Что вообще подразумевает под собой это понятие?

Все очень просто, крауд-маркетинг – это такой способ рекламы или маркетинга на ряду с SEO , когда пользователь популизирует свой бренд, продукт путем размещения ссылок на форумах, блогах и в социальных сетях. Но делать это нужно правильно. Для того, чтобы оставлять ссылки, нужно прежде всего тщательно изучить сайт или форум.

На некоторых форумах нет смысла оставлять ссылки для получения ссылочной массы, потому как они закрыты от индексации и не передадут вес. Для того, чтобы понять стоит ли размещать на таком форуме ссылки или нет, есть специальный плагин (расширение), которое можно установить в браузер. Если же сайт имеет хорошую посещаемость, активность на сайте других пользователей, тема сайта релевантная с тематикой собственного продукта для продвижения, то можно на платформе оставить сообщение даже без ссылки: просто напишите название сайта, которое не будет кликабельным. Таким образом это не предает вес, трастовость для сайта, но посетители все равно будут читать и переходить, копируя название и вставляя в поисковике. Именно через такой способ можно получить целевой трафик. Но важно не просто оставлять название своего сайта, занимаясь спамом, а писать посты, которые помогут читателям решить какую-то проблему, ответить развернуто на вопрос. В такой же способ можно работать и с форумами, блогами и социальными сетями.

ТОП-3 ошибки, крауд-маркетинга:

Про ошибки в крауд маркетинге, мы спросили у специалистов digital курсов ProSEO-kursy

Возраст темы. Зачастую клиенты не любят темы, которым больше года. Но на самом деле это не играет большую роль. Нужно обращать внимание на дату последнего сообщения, если последний пост написан 30 дней назад, то значит тема еще актуальна и люди за ней следят. Это даже некий плюс, если тема старая, но активная по сей день, значит на нее подписано много людей, поэтому можно разместить информацию о своем сайте, которую увидит большое количество людей.

Качество аккаунта. Если размещаете информацию о своем сайте или аккаунте, то обязательно проследите, чтобы там была хоть минимальная заполненность. Если пользователи перейдут и увидят пустой сайт, то вряд ли они когда-либо вернутся еще. Минимум на аккаунте должны быть: фото, несколько публикаций, подпись.

Автоматизация. Автоматизация всегда помогает при крауд-маркетинге. Поэтому стоит использовать в работе Google Alerts, Youscan, Talkwalker и прочие системы мониторинга, которые помогут облегчить процесс. Но при этом не стоит доверять им на 100%, так как часто они не присылают уведомления с определенных качественных площадок. Поэтому лучше выделить несколько главных площадок, провести свое исследование и все-таки получить максимальных охват.