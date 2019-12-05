Как выбрать хостинг для корпоративного сайта?

Корпоративный сайт – новые возможности для вашего бизнеса. Благодаря качественному интернет-ресурсу с профессиональным, интересным наполнением, вы сможете повысить лояльность целевой аудитории, проинформировать ЦА о ваших услугах, а также заявить о себе более широкому кругу клиенту. Но, как известно, корпоративный сайт не может работать без хостинга – своеобразного места размещения ресурса в сети. Давайте поговорим о том, какой хостинг выбрать в таком случае и на что обязательно следует обратить внимание.

Существуют несколько основных критериев, которые помогут определиться:

Платный или бесплатный хостинг? Первая задача в выборе хостинга – это необходимость определиться, какой из этих двух вариантов выбрать. Бесплатный хостинг подходит только для небольших сайтов-визиток, для полноценного корпоративного сайта лучше выбрать платную версию с полноценной технической поддержкой.

Объем дискового пространства. Это – параметр, определяющий размер сайта, который может быть размещен на хостинге. Если на вашем ресурсе планируется использование большого количества текстов, графических материалов и другого контента, рекомендуем выбирать хостинги с объемом, не менее 100 МБ.

Набор инструментов и технических функций. Полезными параметрами станет следующее: неограниченный трафик, резервное копирование файлов, защита серверов от DDoS-атак и так далее.

Не менее важный параметр – соотношение стоимость/качество. Помните о том, что самый дешевый хостинг не порадует высоким функционалом, технической поддержкой и стабильной работой.

Как выбрать хостинговую компанию?

Чтобы не разочароваться хостинговыми услугами, ответственно подойдите к поиску компании, которая их предоставляет. С этим не возникнет проблем, так как многие специалисты работают с хостингом. Обратите внимание на срок существования компании, особенности пакетов услуг, условия контракта, стоимость и другие параметры. Прежде чем заключать договор, пообщайтесь со специалистами на предварительной консультации, чтобы убедиться, что вам с ними будет комфортно сотрудничать.

На рынке хостинговых услуг в Киеве отлично зарекомендовала себя компания realhost.pro. Специалисты предлагают разные виды хостингов на выбор, проводят регистрацию доменов и предоставляют многие другие сопутствующие услуги. Цены вас приятно удивят. Желаем успеха вашему бизнесу!