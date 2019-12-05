Как влияет ключевая ставка Центрального банка России на курс рубля и инфляцию

Ключевая ставка (КС) Центрального банка России — это важный индикатор экономической ситуации в стране и за ее пределами. КС регулирует проценты по кредитам, лизингу, вкладам, депозитам и другим финансовым продуктам, а также влияет на прогноз курса рубля к доллару и другим денежным единицам.

Кредитное предложение по стоимости всегда выше, чем у регулятора. Одним из каналов прибыли финансовых учреждений является разница между ценой привлеченных денег и выданными кредитами. По своей сути банки являются посредническим звеном между ЦБ и конечным потребителем.

КС пересматривается Советом директоров Банка России 8 раз в год в плановом режиме. Внеочередное заседание по изменению может быть созвано при особых экономических ситуациях.

Как менялось значение КС за последние 6 лет

В конце 2014 года КС взлетела до 17%, что было вызвано негативными политическими событиями и пакетом санкций. Повышение вызвало резкий скачок инфляции, увеличение курса валют и девальвацию рубля. Финансовый сектор ушел в рецессию, банки резко сократили выдачу кредитов, а по имеющимся займам некоторые компании повышали ставку в одностороннем порядке.

С 2015 года КС медленно пошла на спад, а к 31 октября 2019 года значение достигло минимума за последние 6 лет — 6,5%. Снижение произошло не на 25, как ожидалось, а на целых 50 базисных пунктов. Решительность директоров ЦБ РФ объясняется замедлением уровня инфляции.

Как реагирует экономика на уменьшение ключевой ставки

При понижении КС, рынок реагирует повышенной активностью:

за счет низкого процента увеличивается общая денежная масса;

покупаются доллар, евро и другие валюты;

кредитные продукты становятся привлекательнее для граждан и бизнеса;

растет закредитованность населения, а вместе с этим и общий уровень потребления;

уменьшается привлекательность депозитов;

повышается инфляция.

Обратная динамика наблюдается при повышении КС. Бизнес приходит в стагнацию, кредитные средства дорожают, развитие промышленности замедляется, доллар растет.

Такие меры существенно снижают потребительскую способность, но вместе с тем выравнивают нестабильную экономику.

Чтобы не провоцировать повышение цен, снижение производится только при умеренной или замедленной инфляции.

Как снижение КС повлияет на курс рубля

С начала 2019 года рубль укрепился по отношению к доллару почти на 6%. Курс двигался неуверенно, несколько раз американец отыгрывал свои позиции. К осени подвижный доллар стабилизировался и сейчас торгуется в диапазоне 63—65 р.

Зависимость курса от КС выглядит следующим образом:

при низком значении финансовые компании покупают иностранную валюту;

объем рублей повышается, национальная расчетная единица слабеет;

банк России повышает ключевую ставку;

спекуляция с валютой становится нерентабельной, участники рынка покупают рубли;

доллар ослабевает.

По прогнозам аналитиков, российская валюта не претерпит серьезных изменений до конца года, а если между Китаем и США будет достигнуто соглашение — может укрепиться до 62 рублей за доллар.

Торговая война негативно сказывается на экономиках развивающихся стран. Инвесторы не спешат вкладываться в рисковые активы до формирования промежуточного соглашения между Пекином и Вашингтоном.