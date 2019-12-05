Такое косметическое средство как хайлайтер хорошо знакомо всем знатокам индустрии красоты. За несколько лет хайлайтер сумел стать незаменимым для большинства девушек. В вопросе выбора этого средства существует множество нюансов, начиная от финиша, заканчивая необходимым цветом. Из проверенных временем брендов стоит обратить внимание на хайлайтер MAC https://makeupgrim.com/hajlajtery-i-skulovye-korrektory/f/brand=166/, купить который можно в интернет-магазине MAKEUPGRIM. Хайлайтеры используются в макияже для создания нужного контура и рельефа лица. Достигается это путем высветления одних областей и затемнения других. Также, они способны слегка прикрыть небольшие дефекты и придать лицу общее сияние.

Одним важнейших свойств при выборе хайлайтера является текстура продукта. От нее зависят как особенности нанесения, так и полученный результат. Различают такие типы текстуры хайлайтеров: пудровые, кремовые, жидкие и плотные. Пудровые хайлайтеры, такие как хайлайтеры MAC, наиболее универсальны и их легче всего наносить. Чаще всего их используют вместе с пудрой или тональным кремом. Жидкие хайлайтеры нужно наносить исключительно поверх тонального крема, иначе растушевать его будет весьма непросто. Кремовые хайлайтеры также следует использовать вместе с тональным кремом, при этом их основное отличие от жидких – поддатливость к растушевке без потери эффективности. Этот тип хайлайтеров идеально подойдет для коррекции скул. И, наконец, плотные хайлайтеры, как правило, предназначены для использования в дороге, поэтому они создаются в удобной форме карандаша или стика. Правда подобными средствами не так удобно подчеркивать скулы.

Выбирая хайлайтер, не стоит забывать еще о двух важных параметрах этого средства: финише и цвете. Так, хайлайтер со светоотражающими частичками в составе, позволяет добиться «эффекта фотошопа». Средство с сатиновым финишем идеально подсвечивает лицо, создавая максимально естественный эффект. А шиммерный хайлайтер с блестками будет особенно полезен при вечернем выходе за счет придания коже равномерного мягкого блеска. Цвет продукта зависит в первую очередь от вашей кожи. Серебристый вариант лучше всего подойдет девушкам с холодным подтоном кожи. Золотой цвет идеален для загорелой кожи, тогда как оттенок шампань является классическим выбором, который подойдет всем.

Хайлайтер наиболее подходящее средство для создания эффекта сияющей кожи делая ее более свежей и отдохнувшей. Кроме того, это средство позволяет контурировать лицо для достижения нужного рельефа. Потрясающие образы, яркие эксперименты и необычные идеи станут возможными при использовании качественных хайлайтеров, таких как хайлайтеры MAC, купить которые можно по вполне демократичной цене. Применение хайлайтеров позволяет значительно расширить диапазон возможностей в макияже и сделать ваш образ по-настоящему эффектным!