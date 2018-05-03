Дизайн сайтов от профессионалов: где заказать?

Сегодня практически у каждой компании есть свой корпоративный сайт. Большинство из них выполнены на шаблонном дизайне и ничем не выделяются. Если вы хотите заказать дизайн сайтов в СПб, то лучше это сделать в компании iMedia - http://www.imedia24.ru/sozdanie-saitov/design/. Дизайнеры организации предложат индивидуальный подход к каждому клиенту, выделив на сайте индивидуальные особенности той или иной компании.

Зачем нужен нестандартный дизайн сайта:

Создание дизайна сайта в профессиональной веб-студии поможет сделать ресурс компании узнаваемым и запоминающимся, что очень важно в условиях современного рынка. Ни один клиент вашей компании не сможет перепутать уникальное оформление вашего проекта в сети интернет, которое создано на заказ. Лучшие возможности для SEO-продвижения. Если роботы поисковых систем Google или «Яндекс» встретят на вашем сайте код, который относится к многочисленным шаблонным проектам в сети, то произойдёт пессимизация выдачи для вашего домена. Соблюдение корпоративного стиля. Любая компания стремится к соблюдение корпоративной стилистики во всём. Ресурс в сети интернет не должен быть исключением.

Процесс создания дизайна

Приблизительная цена на разработку дизайна веб-сайта может быть оглашена уже на первом этапе работ. В него входит сбор пожеланий заказчика о том, как он хочет, чтобы выглядел сайт. Менеджер собирает информацию о цветах, расположению блоков, желаемой анимации и так далее. Составление технического задания. В рамках этого этапа специалисты компании iMedia Solutions записывают чёткий план разработки дизайна, где указываются все мелочи работ. Далее с планом знакомится заказчик и вносит свои корректировки. Техническое задание уход в работу к дизайнеру, который разрабатывает предварительный шаблон сайта. С помощью этого черновика происходит прикидка всех остальных ключевых моментов. Сайт проходит тестирование со стороны разработчика и предоставляется в пользование заказчику. Если созданный вариант полностью удовлетворяет ТЗ и у заказчика нет никаких претензий, то проект считается завершённым.

Преимущества iMedia Solutions

Основные преимущества при заказе сайта в нашей веб-студии:

Создание уникального проекта для каждого заказчика Высокая скорость работы даже с крупными проектами Низкая стоимость услуг Чёткое следование техническому заданию

Если вы решили уникализировать свой проект, то лучше это сделать с помощью компании iMedia Solutions. Оставьте заявку на разработку ТЗ уже сегодня и получите уникальный сайт в ближайшем будущем.