Дизайн сайтов от профессионалов: где заказать?

Сегодня практически у каждой компании есть свой корпоративный сайт. Большинство из них выполнены на шаблонном дизайне и ничем не выделяются. Если вы хотите заказать дизайн сайтов в СПб, то лучше это сделать в компании iMedia - http://www.imedia24.ru/sozdanie-saitov/design/. Дизайнеры организации предложат индивидуальный подход к каждому клиенту, выделив на сайте индивидуальные особенности той или иной компании.
Зачем нужен нестандартный дизайн сайта:
- Создание дизайна сайта в профессиональной веб-студии поможет сделать ресурс компании узнаваемым и запоминающимся, что очень важно в условиях современного рынка. Ни один клиент вашей компании не сможет перепутать уникальное оформление вашего проекта в сети интернет, которое создано на заказ.
- Лучшие возможности для SEO-продвижения. Если роботы поисковых систем Google или «Яндекс» встретят на вашем сайте код, который относится к многочисленным шаблонным проектам в сети, то произойдёт пессимизация выдачи для вашего домена.
- Соблюдение корпоративного стиля. Любая компания стремится к соблюдение корпоративной стилистики во всём. Ресурс в сети интернет не должен быть исключением.
Процесс создания дизайна
- Приблизительная цена на разработку дизайна веб-сайта может быть оглашена уже на первом этапе работ. В него входит сбор пожеланий заказчика о том, как он хочет, чтобы выглядел сайт. Менеджер собирает информацию о цветах, расположению блоков, желаемой анимации и так далее.
- Составление технического задания. В рамках этого этапа специалисты компании iMedia Solutions записывают чёткий план разработки дизайна, где указываются все мелочи работ. Далее с планом знакомится заказчик и вносит свои корректировки.
- Техническое задание уход в работу к дизайнеру, который разрабатывает предварительный шаблон сайта. С помощью этого черновика происходит прикидка всех остальных ключевых моментов.
- Сайт проходит тестирование со стороны разработчика и предоставляется в пользование заказчику. Если созданный вариант полностью удовлетворяет ТЗ и у заказчика нет никаких претензий, то проект считается завершённым.
Преимущества iMedia Solutions
Основные преимущества при заказе сайта в нашей веб-студии:
- Создание уникального проекта для каждого заказчика
- Высокая скорость работы даже с крупными проектами
- Низкая стоимость услуг
- Чёткое следование техническому заданию
Если вы решили уникализировать свой проект, то лучше это сделать с помощью компании iMedia Solutions. Оставьте заявку на разработку ТЗ уже сегодня и получите уникальный сайт в ближайшем будущем.