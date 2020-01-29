Виды строительной техники Cat

Производитель дорожно-строительной техники Caterpillar является надежным поставщиком очень качественных и надежных машин. Направления, в которых может использоваться предлагаемая техника, могут быть самые различные. Это может быть область гражданского строительства, например, при ремонте дорог, обслуживании различных складских помещений с использованием погрузчиков, также они незаменимы при проведении крупных и масштабных промышленных работ, в которых нужна безотказная и удобная в эксплуатации спецтехника.

Известность производитель приобрел благодаря тому, что любая модель САТ позволяет экономить на обслуживании вне зависимости от типа, будь это экскаватор гусеничный или же самосвал. Такой выбор позволит выполнять работы с максимальной производительностью, решать производственные задачи весьма быстро. Многие крупные и мелкие компании, занимающиеся строительным бизнесом, стремятся использовать именно такие машины, так как они могут выполнять самые различные задачи, благодаря своему ассортименту, а также использоваться в любых сложных условиях.

Существующие типы строительной техники Cat

Машины, производимые фирмой Cat являются специализированными, используются в таких отраслях как добывающая, строительная, лесозаготовительная, транспортная. Существуют такие виды по специализации:

Экскаваторы . Имеется колесная и гусеничная платформа, применяемая в различных земляных работах. Отличается хорошими показателями маневренности и необходимой компактностью.

. Имеется колесная и гусеничная платформа, применяемая в различных земляных работах. Отличается хорошими показателями маневренности и необходимой компактностью. Бульдозеры . Ассортимент позволяет предлагать на рынок машины любой мощности и производительности. Может быть, как компактной, так и крупногабаритной. Существующие типы отвалов обеспечат выполнение любых задач по разработке грунта.

. Ассортимент позволяет предлагать на рынок машины любой мощности и производительности. Может быть, как компактной, так и крупногабаритной. Существующие типы отвалов обеспечат выполнение любых задач по разработке грунта. Грейдеры . Широчайший выбор позволяет подбирать варианты способные выполнять многофункциональные и разноплановые задачи. Применяются разнообразные колесные формулы, вариативные модели по мощностям.

. Широчайший выбор позволяет подбирать варианты способные выполнять многофункциональные и разноплановые задачи. Применяются разнообразные колесные формулы, вариативные модели по мощностям. Погрузчики, мини-погрузчики . Полезны при перемещении и укладке любых типов грузов;

. Полезны при перемещении и укладке любых типов грузов; Харвестеры . Могут быть различного исполнения для использования в лесозаготовке, выполняющие сразу несколько операций.

. Могут быть различного исполнения для использования в лесозаготовке, выполняющие сразу несколько операций. Карьерные самосвалы . Транспортировка любых грузов в условиях бездорожья.

. Транспортировка любых грузов в условиях бездорожья. Прицепные скреперы. Вспомогательные машины во время землеройных работ для устранения изъятого грунта.

Рациональный выбор модели

Несмотря на большую востребованность и значительный ассортимент, не всегда рационально под каждый тип работ использовать ту или иную модель. Учитывая многофункциональность различных вариантов следует учитывать ряд моментов перед выбором нужной техники. Например, при необходимости воспользоваться телескопическим погрузчиком, во время складских работ, следует учитывать, что такая техника обладает не только современными показателями высокой производительности, но и широким набором навесного оборудования. В отличии от менее эффективных моделей, которые имеют не такие показатели точности подачи, маневренности, высоты подъема.