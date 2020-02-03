Volkswagen Golf: перемены нового года

Родоначальник одного из самых востребованных классов автомобилей, Golf по праву считается передовым флагманом немецкого концерна Volkswagen. Он стабильно входит в ТОП лидеров по числу продаж на мировом автомобильном рынке, а по прогнозам специалистов в наступившем году имеет шансы на то, чтобы занять прочное положение и в нашей стране.

Какие ждут перемены?

Уже в октябре прошлого года на исторической родине Volkswagen Golf был презентован в новом, восьмом поколении. Следуя тенденциям моды и веяниям технического прогресса, разработчики внесли в него весомые изменения, которые поставили его на одну ступень с такими популярными седанами, как VW Passat и Skoda Octavia.

О каких изменениях идет речь? В первую очередь, о радикальном преображении салона. Он лишился характерного аскетизма, стал более комфортабельным и даже роскошным, но при этом сохранил типичную для немецких автомобилей лаконичность и функциональность деталей. Преображения в немалой степени затронули и внешний вид авто. Но если новый дизайн можно считать ничем иным, как угодой моде, то изменения внутреннего пространства были внесены не иначе, как из соображений заботы об удобстве водителя и пассажиров.

Безусловно, из соображений заботы машину оснастили трехзонным климат-контролем, который устанавливается даже в базовой версии, что необычно для автомобилей гольф-класса. Продумали и подсветку салона – буквально одним нажатием кнопки можно выбрать оптимальный уровень его освещенности и световой тон.

Водительское место теперь напоминает центр управления космическими полетами: все кнопки здесь стали сенсорными, за исключением кнопки аварийной остановки. Рычаг переключения передач стал до непривычного маленьким. Он не бросается в глаза и практически не занимает свободного пространства. Однако богатство функционала по-прежнему входит в число сильных сторон VW Golf. Обилие электронных помощников, полноразмерный проекционный экран, мультимедийная система с голосовым управлением, адаптивный круиз-контроль и прочие «навороты» становятся доступными уже в бюджетных комплектациях автомобиля и значительно упрощают процесс управления им, повышая комфортабельность вождения в целом.

Какой будет цена новинки?

Ожидается, что на российский рынок Golf поступит в комплектациях с двумя вариантами двигателей. Это будет атмосферник объемом 1.6 литра и турбированный мотор объемом 1.5 литра, как с автоматической, так и с механической коробкой передач. По прогнозам автоэкспертов, стоимость таких автомобилей может составить порядка 1.5 – 2 миллионов рублей. Как известно, в официальных дилерских центрах концерна модель перенесена в архивный ряд, поэтому сложно судить о ее стоимости пропорционально стоимости новых авто минувшего года.

На стоимости обновленного Golf может отразиться и то обстоятельство, что в 2020 году ожидается рост цен на авто в России. В немалой степени поспособствовало тому подорожание коэффициента, применяющегося для расчета утилизационного сбора на автомобили. В среднем, он повысился на 100 и более процентов, что не могло отразиться на цене машин.

Однако если учесть отличную топливную экономичность Гольфа, а также богатый пакет опций даже в базовых комплектациях, вполне вероятно, что его цена окажется более выгодной, чем цена схожих по функционалу и качеству хетчбэков. Поэтому тем, кто предпочитает находить лучшее соотношение стоимости и качества, стоит подождать ввоза этой новинки от Volkswagen в Россию.