Разводка канализации в частном доме

Важной и неотъемлемой частью каждого дома является канализационная система. Качественная и профессиональная установка канализации в частном доме должна производиться только по заранее подготовленным чертежам. Канализацию вполне можно проложить самостоятельно, так как при ее проектировке, не понадобится проводить каких-либо сложных расчетов. Для начала, вам стоит выбрать одну из трех видов канализационных систем (также смотрите очистка канализационных сетей), лучше всего вам подходящей: фильтрующий колодец, выгребная яма, септик.

Выгребная яма – это легкая в разработке и проведении работ канализационная система, которая состоит из ямы, выложенной кирпичом - подробнее. Стены и дно ямы залиты бетоном. Для гидроизоляции дна и стен применяется битум. Глубина ямы не должна превышать трех метром, это позволит без труда чистить ее ассенизатором, так как у него именно такая длина рукава. Нужно учитывать, что в яму должны помещаться стоки, производимые не менее, чем за период двух недель. Следует обеспечить и должный подъезд к выгребной яме, так как чистку ассенизатором необходимо проводить регулярно.

Канализация в частном доме прокладывается практически также, как в квартирном. Отличие в отсутствие напора в трубе и ее соединение с индивидуальным отстойником.

В ходе работ следует соблюдать следующие правила:

в горизонтальной плоскости поворот трубы должен быть под углом 45 градусов,

на горизонтальном участке или на каждом из этажей вертикального участка, через каждые 12 метров должна устанавливаться ревизия,

чтобы сделать разводку канализации в частном доме, изготавливают трубу из полипропилена диаметром 100 мм, а для подсоединения стиральной машины, умывальника, ванной используют такую же трубу, но диаметром 50 мм,

необходимо соблюдать уклон 1-2 см на метр, ни больше, ни меньше, это напрямую отразится на работе,

к выгребной яме присоединяется внешняя часть, она должна быть не менее 45 см под землей.

Работы по проведению канализации в частном доме не являются сложными, поэтому их можно выполнять самостоятельно.

Работы по монтажу канализации состоят из нескольких частей: наружной, внутренней и места фильтрации и сбора отходов жизнедеятельности. Для сбора отходом можно устанавливать септик, выгребную яму или фильтрующий колодец. Для монтажных работ вам потребуются трубы из пропилена диаметром 50 и 100 мм. Для основной части трубы подойдет труба с диаметром 100 мм, а для подключения стояков от стиральной машины, ванной и рукомойника используется труба диаметром 50 мм.

При прокладке канализации необходимо соблюдать уклон горизонтальной части 1-2 см. Если не соблюдать уклона, то велика вероятность того, что труба забьется.

В частном доме система канализации может быть подключена к горизонтальным участкам только под углом 45 градусов. Соединение под прямым углом допустимо только при присоединении к вертикальному стояку.

Монтаж внешней части канализации в частном доме заключается в установке подземной части и подсоединению к отстойнику. Траншея должна быть такой глубины, чтобы зимой труба не промерзала. В ином случае, труба может лопнуть. Внешнюю систему после прокладки необходимо засыпать землей или песком и хорошо утрамбовать. Эти меры позволят избежать механических повреждений. Следует установить знаки-маячки, по которым можно определить, где проходит труба.

Прокладка канализации в частном доме, в зависимости от того, какую систему отстойника вы выбрали, и кто выполняет ее монтаж, составляет от 500 до 3 тыс. у.е.