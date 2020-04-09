Разводка канализации в частном доме

Важной и неотъемлемой частью каждого дома является канализационная система. Качественная и профессиональная установка канализации в частном доме должна производиться только по заранее подготовленным чертежам. Канализацию вполне можно проложить самостоятельно, так как при ее проектировке, не понадобится проводить каких-либо сложных расчетов. Для начала, вам стоит выбрать одну из трех видов канализационных систем (также смотрите очистка канализационных сетей), лучше всего вам подходящей: фильтрующий колодец, выгребная яма, септик.
Выгребная яма – это легкая в разработке и проведении работ канализационная система, которая состоит из ямы, выложенной кирпичом - подробнее. Стены и дно ямы залиты бетоном. Для гидроизоляции дна и стен применяется битум. Глубина ямы не должна превышать трех метром, это позволит без труда чистить ее ассенизатором, так как у него именно такая длина рукава. Нужно учитывать, что в яму должны помещаться стоки, производимые не менее, чем за период двух недель. Следует обеспечить и должный подъезд к выгребной яме, так как чистку ассенизатором необходимо проводить регулярно.
Канализация в частном доме прокладывается практически также, как в квартирном. Отличие в отсутствие напора в трубе и ее соединение с индивидуальным отстойником.
В ходе работ следует соблюдать следующие правила:
- в горизонтальной плоскости поворот трубы должен быть под углом 45 градусов,
- на горизонтальном участке или на каждом из этажей вертикального участка, через каждые 12 метров должна устанавливаться ревизия,
- чтобы сделать разводку канализации в частном доме, изготавливают трубу из полипропилена диаметром 100 мм, а для подсоединения стиральной машины, умывальника, ванной используют такую же трубу, но диаметром 50 мм,
- необходимо соблюдать уклон 1-2 см на метр, ни больше, ни меньше, это напрямую отразится на работе,
- к выгребной яме присоединяется внешняя часть, она должна быть не менее 45 см под землей.
Работы по проведению канализации в частном доме не являются сложными, поэтому их можно выполнять самостоятельно.
Работы по монтажу канализации состоят из нескольких частей: наружной, внутренней и места фильтрации и сбора отходов жизнедеятельности. Для сбора отходом можно устанавливать септик, выгребную яму или фильтрующий колодец. Для монтажных работ вам потребуются трубы из пропилена диаметром 50 и 100 мм. Для основной части трубы подойдет труба с диаметром 100 мм, а для подключения стояков от стиральной машины, ванной и рукомойника используется труба диаметром 50 мм.
При прокладке канализации необходимо соблюдать уклон горизонтальной части 1-2 см. Если не соблюдать уклона, то велика вероятность того, что труба забьется.
В частном доме система канализации может быть подключена к горизонтальным участкам только под углом 45 градусов. Соединение под прямым углом допустимо только при присоединении к вертикальному стояку.
Монтаж внешней части канализации в частном доме заключается в установке подземной части и подсоединению к отстойнику. Траншея должна быть такой глубины, чтобы зимой труба не промерзала. В ином случае, труба может лопнуть. Внешнюю систему после прокладки необходимо засыпать землей или песком и хорошо утрамбовать. Эти меры позволят избежать механических повреждений. Следует установить знаки-маячки, по которым можно определить, где проходит труба.
Прокладка канализации в частном доме, в зависимости от того, какую систему отстойника вы выбрали, и кто выполняет ее монтаж, составляет от 500 до 3 тыс. у.е.