«Росгосстрах» – ваш лучший способ инвестирования

«Росгосстрах» – одна из крупнейших организаций по страховым резервам, которая насчитывает более 1500 филиалов и 10 миллионов сотрудников. Деятельность страховщика обширная. Инвесторам предлагаются разные варианты для долгосрочного сотрудничества. Деятельность «Росгосстрах» предполагает такие направления:

страхование жизни;

имущества;

поездки;

транспорта;

сбережений;

медицинское страхование;

страхование здоровья;

пенсионное обеспечение

банковские услуги;

полисы ОСАГО

КАСКО и др.

Акции компании Росгосстрах имеют стабильные позиции. Прогнозы экспертов на текущий год особенно актуальны по ключевым направлениям, а именно страхование имущества, автострахование и добровольное медицинское. Пандемия коронавируса повлияла на рост покупки ценных бумаг, но эти коррективы не сыграли в убыток «Росгосстраха». В результате покупка акций компании по-прежнему пользуется популярностью. Многие акционеры стремятся вступить в РГС, а те, кто уже стал акционером, взаимодействуют с компанией дистанционно.

С каждым годом расширяется сфера услуг по разным вида страхования от РГС. Клиенты «Росгосстраха» – это лидеры рынка по производству продуктов сельского хозяйства, предприниматели пищевой промышленности. Космическая отрасль тоже страхуется в РГС. Любому предприятию могут предложить страховой продукт, учитывая специфику его работы. Потому с РГС заключают договора производители рыбной продукции, консервной, масложировой, кондитерской, молочной и т.д.

Агропродовольственный сегмент РГС стал стремительно развиваться с 2018 года как еще один вид страхования для удобства клиентов. Это связано с динамикой развития пищевой отрасли страны, поэтому «Росгосстрах» не остался в стороне. Компания предлагает аграриям свои услуги по страхованию груза, посева, животных посредством отдельного менеджера, который закреплен для обслуживания.

Приобретая акции «Росгосстрах», вы должны осознавать риски, как и в любом деле, где есть материальная составляющая договора. Конечно, точно прогнозировать дальнейших ход событий не может ни один аналитик. Однако если вы готовы стать акционером компании и сформировать свой инвестиционный портфель, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, дабы уточнить актуальную информацию по покупке и продаже акций РГС. В этом случае вы сможете заключить действительно выгодную для себя сделку.