Услуги фрезерования асфальта дорожной фрезой

В последние годы фрезерные установки стали очень часто используются при монтаже дорожных покрытий. Данные экспертов указывают, что за рубежом такой способ строительства вполне приемлем в 80% случаев. Многие строительные фирмы увеличивают спрос на данные устройства и у нас стране. В наши дни дорожные фрезы холодного типа – оптимальная конструкция для снятия дорожного полотна. Для проведения ямочного ремонта трудно представить что-то еще.

Как все происходит

Работают фрезы по следующему принципу:

Агрегат снимается старый асфальт, обеспечивая текстурирование поверхности, подготавливая ее для укладки свежего слоя.

Снятый фрезами старый материал смешивается с новым (свежим).

Потом на дорогу наносится подготовленный раствор смеси.

Дорожные фрезы обеспечивают точное вскрытие линий связи и мест пролегания подземных трубопроводов. А еще с их помощью производится удаление старых покрытий возле люков и колодцев, полов из бетона в производственных помещениях.

Фрезеровка горячим способом

Это направление представляет собой работу по удалению асфальтных покрытий с использованием дорожных фрез после предварительного подогрева поверхности. Если разогрев не производится, то это будет называться холодным фрезерованием.

Горячее фрезерование применялось раньше холодного. Для прогрева полотна использовались инфракрасные горелки, работающие на керосине, газе и электричестве. В наши дни такая технология считается дорогостоящей и достаточно опасной. По этой причине была разработана методика холодного фрезерования. Она делает возможным срезать поврежденный участок полотна и восстановить его в последующем, укладывая новый асфальт без нагрева.

Агрегат (фрезы) представляет собой самоходное механизированное устройство. Фрезерный барабан в нем установлен в горизонтальном положении. При выполнении среза асфальтного полотна фреза ложится на покрытие и передвигается при помощи колес или гусеничной тележки. Опускание барабана может производиться параллельно и под уклоном. Получаемый в результате выполнения этой работы материал собирается в валки за агрегатом. Специальные загрузочные устройства его подбирают и грузят в кузов автомашин.

Цена вопроса

Если интересует цена разборки асфальта, то она самая низкая на просторах интернета. Только в Сети можно найти подрядчика, который сделает все качественно, быстро и недорого.