Настало время для знакомства с Мерседес GLB

После нескольких лет прелюдии компания Мерседес-Бенц наконец представила на суд автолюбителей обновленную версию внедорожника GLB. По мнению экспертов, перемены пошли ему на пользу: по меньшей мере, у отцов больших семейств появилась возможность путешествовать в комфортных условиях вместе с детьми.

Самое важное изменение

На этом моменте стоит заострить внимание: новый GLB – это первый в линейке Мерседес внедорожник с третьим рядом сидений для еще двоих пассажиров. Семь практически полноценных сидений прекрасно умещаются на довольно компактной платформе автомобиля. При этом условия на третьем ряду остаются вполне приятными.

Подстаканники, боковые подушки безопасности, порты для подзарядки гаджетов и прочные крепления для детских автокресел – производитель хорошо позаботился о том, чтобы в машине было удобно всем. Разумеется, крупногабаритному мужчине вряд ли хватит места на галерке. Но для детей простора здесь должно хватить.

Если потребности в использовании дополнительных кресел нет, их можно трансформировать, увеличивая тем самым объем багажного отделения. 1756 литров – вполне внушительный размер, достаточный даже для перевозки среднегабаритного груза. Ну, а если и багажник увеличивать незачем, можно использовать пространство третьего ряда для более свободного расположения пассажиров на втором ряду. Чтобы по-новому организовать пространство в салоне, не нужно прилагать усилий: кресла меняют положение буквально по одному мановению руки.

Дополнительные перемены

Оформление водительского места соответствует самым строгим современным стандартам. Не менее комфортабельное, чем в седане А-класса, но еще более просторное за счет высокого потолка, оно оборудовано всеми последними достижениями компании Мерседес-Бенц. Электронные ассистенты, камеры заднего вида, внушительных размеров дисплей – все здесь соответствует последнему слову техники.

Иначе и не может быть: на сайте официального представителя компании Мерседес в Новосибирске новый GLB в базовой версии выставлен за 2,6 миллиона рублей. Пусть и не самая высокая цена, но все-таки залог хорошего качества, особенно если учесть, о каком бренде идет речь.

Обращает внимание и тот факт, что в целом дизайн интерьера внедорожника стал менее угловатым и даже несколько более уютным. По-прежнему в каждом его элементе проскальзывает ощущение роскоши. Но при этом мягкие линии делают это ощущение более естественным и приятным.

Автолюбителям доступны две бензиновые версии внедорожника: 200 Comfort и 200 Style, а также одна дизельная модификация – 200 d 4 Matic Style. Бензиновые комплектации предполагают наличие семиступенчатой автоматической коробки передач с двумя многодисковыми сцеплениями. Дизельная версия комплектуется восьмиступенчатой коробкой-автоматом.

Расход топлива у нового GLB составляет порядка 5.9-6.2 литров на 100 км пути АИ-95 и 5.0-5.3 литров на 100 км пути, если речь идет о дизельном топливе. Помимо сравнительной топливной экономичности, этот автомобиль выделяет приятная плавность хода, которую обеспечивает адаптивная ходовая часть. Водитель сам может выбирать оптимальный режим езды, чтобы получить от нее максимальное удовольствие.

В настоящее время обновленный внедорожник уже готов к более близкому знакомству в условиях тест-драйва. Записаться на пробную поездку и осмотр автомобиля можно в ближайшем салоне официального дилерского центра концерна Мерседес-Бенц- например, в автосалоне «Фастар».