Покупка вилочного автопогрузчика

Для эффективной работы склада необходима качественная погрузочная техника. Она значительно упрощает процессы перемещения, размещения сортировки грузов, которые здесь хранятся. Таким способом сокращается объем, интенсивность человеческого физического труда. Грузчики на складе нужны, чтобы управлять техникой. Проблема лишь в том, что такие агрегаты стоят дорого, не все компании в состоянии приобрести новую технику. Чтобы снизить затраты и организовать эффективную работу склада, можно приобрести устройства, бывшие в употреблении, но в отличном состоянии.

Как выбрать погрузчик

Сначала стоит разобраться, какие виды техники нужны на складе. Обычная ручная гидравлическая рокла стоит недорого, но она не выполняет все необходимые функции. Автоматические погрузчики эффективнее справляются с такими задачами. Они работают от электродвигателя или традиционного бензинового мотора. Первый вариант подходит для использования внутри помещения, потому что при работе такая техника не выделяет выхлопные газы. Бензиновые, дизельные погрузчики предназначены для уличных систем хранения. Они более мощные, но имеют свои недостатки. Использовать внутри помещений их нельзя.

Крупные компании покупают новую технику, но через пару лет эксплуатации обновляют ее. Старые образцы выставляют на продажу. Вы можете купить вилочный погрузчик б/у, связавшись с продавцом, согласовав все детали сделки. Такая техника проходит предпродажную подготовку. Опытные мастера проводят диагностику состояния, выполняют капитальный ремонт, чтобы устройство еще долго и успешно служило новым владельцам.

Приобрести погрузчик можно у непосредственного владельца или в специализированной компании, которая занимается выкупом, ремонтом и перепродажей такой продукции. Покупатели получают многочисленные преимущества от сделки:

высокое качество техники;

только работающие модели после ремонта;

низкая стоимость складских агрегатов;

возможность технического и сервисного обслуживания весь период последующей эксплуатации.

Оформление заказа

Обратитесь к продавцу, узнайте, какие модели вилочных погрузчиков выставлены на продажу. Подпишите договор на поставку. Если техника готова к транспортировке, отгрузка осуществляется сразу. Вы получаете все документы, можете поставить оборудование на приход для дальнейшего учета и отчетности.