Как Кенес Ракишев выбирает стартапы для инвестирования?

Этим вопросом задаются и коллеги успешного бизнесмена, и его конкуренты, и эксперты. Но никакого секрета и особой схемы достижения успеха у венчурного предпринимателя из Казахстана нет. А что же есть? Отличное образование, разносторонний опыт и особое чутье. Вот эти составляющие и позволяют ему инвестировать в успешные проекты.

По словам самого Кенеса Ракишева, его всегда привлекали диаметрально противоположные направления – от финансов и строительства до добычи золота и высоких технологий. Убедиться в «многовекторности» этого бизнесмена легко – достаточно посмотреть, в какие проекты он инвестирует деньги.

Вот эти компании:

NetElement – компания, владеющей российскими платежными системами PayOnline и Digital Provider;

хедж-фонд Singulariteam – в его активе более 60 успешных проектов, свыше 20% инвестиций окупились;

холдинг Fincraft Resources – объединяет в себе 30 компаний в сфере энергетики, металлургии и горнодобывающей промышленности;

Sirin Labs – швейцарско-израильская компания, создавшая первый в мире криптосмартфон Finney и токен SRN;

Petropavlovsk – один из крупнейших российских золотодобытчиков, который прямо сейчас совершает «золотую революцию»;

IRC Limited – единственный на Дальнем Востоке добытчик железной руды, которым интересуются серьезные инвесторы;

Благотворительный фонд «Саби» – за 16 лет работы создано 8 уникальных программ для помощи детям и инвалидам.

Сложно найти в Казахстане еще одного крупного бизнесмена, который был бы одинаково успешен в таких разных сферах. Но Кенесу Ракишеву это пока удается.

Как он выбирает проекты для инвестиций?

Казахстанский венчурный инвестор не боится проблемных активов и умеет рисковать – это известный факт. Но, чтобы риск был оправдан, важно выбрать перспективный стартап или компанию. К числу таких Кенес Ракишев относит:

Стартапы, разрабатывающие уникальных технологии и гаджеты. Примеры лучших решений в этой сфере – смартфон Finney, очки Orbi Prime, дозаправщик спутников Space Drone, боевые роботы DOGO AntiTerror и Pitbull, криптовалюта Saga. Казахстанский бизнесмен инвестирует только в то, что ждет гарантированный успех. Горнодобывающие и золотодобывающие предприятия. Сюда можно смело отнести золотодобытчика «Петропавловск», добытчика железной руды IRC Limited, казахстанскую компанию-добытчика кобальта KazCobalt. Всем этим компаниям Кенес Ракишев подыскивает инвесторов и помогает выйти на новый уровень. Благотворительные проекты. Казахстанского венчурного инвестора знают, как щедрого мецената. Это он в 2002 году вместе с женой Асель Тасмагамбетовой основал частный благотворительный фонд «Саби», который помогает и детям, и молодым бизнесменам с помощью конкурса «Построй свой бизнес».

Кенес Ракишев умеет рисковать, но почти никогда не проигрывает, так как чувствует, какой проект принесет не только прибыль, но и пользу. Наверное, это и есть секрет успеха многих начинаний бизнесмена из Казахстана.