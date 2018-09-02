Молодежь – основа казахстанского общества

Булат Утемуратов не раз заявлял, что главная цель его кипучей деятельности – превращение Казахстана в одну из наиболее удобных для жизни стран. В 2018 году в профильном рейтинге по версии US News & World Report государство занимает лишь 70-е место из 80. Главным инструментом для реализации амбициозной мечты бизнесмен видит воспитание нового поколения казахстанцев. Инвестиции в культуру, образование и медицину, популяризация здорового образа жизни и спорта, поддержка одаренной молодежи – вот, чем занимается благотворительный фонд Булата Утемуратова и группа компаний «Верный капитал», чтобы приблизить желанную цель.

Здоровье

Фонд «Асыл Мирас» инициировал запуск программы по оздоровлению школьников «Баламан». Комплексная система включает крупномасштабную медийную компанию и введение в план занятий учебных заведений бесплатных спортивных факультативов. Фонд выделил на «Баламан» 43,7 млн тенге и планирует курировать проект и дальше.

Благодаря велопробегу BURABIKE ежегодно происходит сбор средств на закупку ультрасовременного оборудования для медицинских учреждений Казахстана. Помощь получили больницы и перинатальные центры Кызылординской области, интернаты и детские дома Акмолинской области.

Образование

Реформирование университета Нархоз – комплексный, многоэтапный проект, который направлен на выведение вуза в ТОП учебных заведений Средней Азии. На сегодняшний день в университете собрался сильный профессорско-преподавательский состав, внедрена учебная программа, соответствующая европейским стандартам. Вуз подписал Великую хартию университетов в 2008 году и стал частью общемировой системы высшего образования. На территории Нархоза открыт арт-центр «We Art», который помогает детям из детских домов и интернатов раскрыть свои способности в сфере искусства и творчества.

Стипендиальные программы

Булат Утемуратов финансирует несколько стипендиальных программ, которые помогают одаренным молодым людям получить образование или принять участие в престижных спортивных соревнованиях. Помощь распределяется непредвзято, по результатам тестирований и экзаменов. В Нархозе действует стипендия «Будущие бизнес-лидеры», которую получают лучшие абитуриенты, прошедшие Narxoz Challenge.

Недавно было объявлено о сотрудничестве «Асыл Мирас» и Фонда имени Батырхана Шукенова. Учреждается Республиканский конкурс исполнителей на духовых деревянных инструментах и стипендия для студентов-исполнителей – 500 тыс. тенге на один учебный год.