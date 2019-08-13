Заработок на хайпах: в чем его особенности и выгоды

Вариантов пассивного заработка сейчас много, начиная от торговли ценными бумагами и заканчивая торговлей криптовалютой. Однако в последнее время возник относительно новый вид инвестирования. Называется он хайпом и имеет множество разнообразных потенциальных возможностей получения прибыли. Подробнее об этом можно почитать здесь: 7milliondollars.com.

Итак, хайп действительно выгодное предприятие. Однако при одном условии – выбор вариантов должен быть продуманным. Такой заработок в интернете – это инвестиционные проекты с большим процентом риска и разным уровнем прибыльности. Данные проекты представляют собой фонды наподобие финансовой пирамиды, только онлайн. Соответственно, по уровню прибыли они бывают низко-, высоко- и среднедоходными.

Наиболее долго способны существовать только hyip проекты с низкой прибылью. Они могут функционировать несколько лет. Каждый месяц доход инвесторам от такого хайпа составляет от 8 до 15 %.

Хайпы со средним и высоким доходом имеют непродолжительный срок жизни. Если проект высокодоходный, дает до 60 процентов прибыли ежемесячно, то долго он не протянет. Бывает, что такие hyip проекты существуют лишь неделю. Если хайп среднедоходный, предполагается от 16 и больше процентов прибыли каждый месяц, то он может прожить несколько месяцев.

Особенности инвестиций: что важно знать

Вкладываться в подобные проекты реально лишь при помощи электронных платежных систем. То есть инвестиции в хайп проекты проходят при помощи электронного кошелька. Чтобы вкладчикам было удобно рассчитать свой будущий доход, хайпы предлагают специальные тарифные планы. Там указаны процент прибыли от того или иного вклада в зависимости от того, насколько он объемный, на какое время рассчитана инвестиция.

Как сделать, чтобы инвестиции в интернете были прибыльными и безопасными? Нужно правильно отбирать доходные хайпы. Для этого существуют определенные методы. Лучше всего провести качественный мониторинг в сети. Обзор должен охватывать не только специализированные блоги. Ведь и эти площадки бывают купленными, а значит, такие ресурсы не всегда безопасные. Собирайте информацию из разных источников, самостоятельно анализируйте ее. Так есть возможность выйти на хороших партнеров без лишнего риска.

Организуя свой хайп, вы можете задаться вопросом о том, как привлечь рефералов. Однозначного ответа здесь нет. Однако многие эксперты убеждены в следующей тактике. Перед тем, как предлагать проект инвесторам, опробуйте его сами. Далее перед вкладчиками нужно быть предельно честными и открытыми. Не стоит навязчиво рекламировать данный способ дохода. Просто расскажите потенциальным партнерам обо всех плюсах и рисках инвестирования.

Применяя данные рекомендации на практике, вы сможете успешно использовать способ пассивного дохода в интернете. В этом случае заработок на хайпах принесет хорошие деньги.