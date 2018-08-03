Как оформить ванную комнату?

Дом для человека – это место его постоянного обитания, и насколько комфортно в нём, зависит и его эмоциональное состояние. Каждую комнату, каждый уголок в своём «убежище», человек наполняет тем, что у него внутри. И одной из самых главных комнат является ванная. С неё и с восхода солнца начинается новый день, ею и завершается. И сейчас, в современном мире дизайна, функциональное назначение ванной уходит на второй план, уступая место созданию модного и креативного интерьера. Пространство ванной комнаты наполняют:

Сантехника, которая должна быть в исправном состоянии и надлежащем виде;

Зеркало, без которого никуда в этой комнате;

Всевозможные поручни, держатели, шкафы, полки, делающие наше пребывание в ванной комфортным;

Освещение тоже не маловажная деталь интерьера комнаты, ведь правильно организовав свет, можно визуально увеличить ванную комнату и расставить акценты там, где это необходимо;

И, безусловно, наиважнейшая составляющая интерьера любой ванной комнаты – керамическая плитка.

Стилистика керамической плитки

Выбор плитки для ванной сугубо индивидуален и основывается на любви к определённому стилю каждого человека. В современном мире воплотить в жизнь самые незаурядные и феерические фантазии стало реально, благодаря разнообразию текстуры и имитации узоров на плитках под разные ткани, кружева, камни, лепнины и многое другое. Классический стиль. Здесь преобладают два основных фона: темный и светлый. Плитка с тёмным фоном кладётся на нижнюю часть стены, которая утяжеляет её, делая основательной и приземистой. Светлой керамической плитке место на верхней части стены ванной комнаты, она более «легкая», что визуально делает ванную выше и больше. Состыковать и оживить эти два фона помогут всевозможные декоративные элементы: бордюры с животным или растительным орнаментом, вставки плит с теснением или узором. А окантовать и придать законченность вашей ванной комнате помогут плинтуса и классические планки. Винтажный стиль. Любители данного стиля приобретают керамическую плитку, имитирующую состаренное дерево, камень, кружева, да и просто плитки, имеющие нарочито потёртую, бугристую поверхность. Края плит умышленно обрезаются неровно, чтобы подчеркнуть декоративную «изюминку» винтажного стиля.

Этно стиль. Данный стиль в оформлении современного интерьера ванной комнаты весьма популярен. Чтобы подчеркнуть особенности определённой страны, безусловно, подбирается керамическая плитка с характерным орнаментом или тематикой выбранной народности. Например, японская сакура на керамической плитке и пара троек иероглифов, или имитация на плитке рисовой бумаги, бамбука, да ещё интерьерные мелочи данной культуры будет свидетельствовать о том, что Японская культура у вас в душе занимает не последнее место. Так же ярко Этнический стиль можно показать на примере следующих стран и народностей:

Америка (высокие дома-башни, ночной город, статуя Свободы);

северный народ Эскимосы (юрты, олени, собаки в упряжках);

первобытный народ очень интересен (наскальная живопись, грубый неотёсанный камень, ископаемые динозавров);

Россия (имитация росписи на плитке «Гжель», «Хохлома», «Жестово», «Урало – Сибирская» роспись;

кельтские мотивы со своим сложным и оригинальным плетением очень популярны в современном интерьере и завораживают своей загадочностью и необычностью.

Преимущества плитки для ванной комнаты

Из какого бы материала не была создана плитка для ванной, она, несомненно, имеет массу преимуществ среди других отделочных элементов. Устойчивость к влаге делает этот материал незаменимым помощником в оформлении и отделки ванной комнаты. Срок службы плитки (керамической, стеклянной) неисчерпаемый. Это очень прочный и основательный материал. Если при закладке плит вы соблюдали все правила, и при эксплуатации придерживаетесь определённых канонов, то облицовка вашей ванной комнаты прослужит вам до следующего ремонта, будь он через 5, или 50 лет.

Важные моменты в укладке керамических плит

Несомненно, положить плитку это задача не из лёгких. Здесь нужны определённые знания и умения. И так как этот материал долговечен, то и укладка плитки подразумевает, что её срок реализации будет долгим, поэтому, если вы не обладаете нужными знаниями, то желательно не заниматься самодеятельностью, а обратиться за помощью к профессиональным укладчикам.

Очень важный момент в облицовке ванной комнаты, это размер вашей плитки. Если она небольшая, то соединительных швов будет гораздо больше, чем, если бы плитка была большой. Поэтому здесь наиболее важно правильно обработать швы, подобрав качественную затирку для них. И по мере эксплуатации ванной комнаты, следите за состоянием швов, так как на них часто появляется плесень. Но периодическая профилактика и обработка швов поможет полностью избежать их появления. Если вдруг момент упущен, и на швах образовались грибы, то незамедлительно следует применить современные средства защиты и уничтожения плесени. Удачного вам ремонта и креативного подхода!