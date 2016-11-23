Поддержка сайта.

23-11-2016, 08:23 Оставьте комментарий »
Поддержка сайта.Любой коммерческий ресурс после изготовления нуждается в регулярном продвижении и технической поддержке. Только грамотное выполнение работ обоих этих типов гарантирует прибыль от сайта – и если с продвижением всё ясно, то с технической поддержкой не очень. Многих интересует – может ли поддержка сайта осуществляться его владельцем без привлечения сторонних специалистов? Давайте попробуем разобраться.

Ключевая область технической поддержки любого портала – актуализация предоставляемого контента. Для интернет-магазина это создание и периодическое обновление страниц-карточек с доступными на складе товарами, для новостного ресурса – агрегация новостей и систематизация их по соответствующим категориям. Данный тип работ с легкостью может выполняться самостоятельно, но потребует довольно много времени, причем ежедневно.

Вторая важная область, относящаяся к технической поддержке – техническая. Обеспечение корректной работы хостинга ресурса, периодическое подтверждение доменного имени, регулярные обновления движка, на котором реализован сайт, и скриптов, используемых в работе – все это также является технической поддержкой. Очевидно, что в данном случае необходимо как минимум начальные навыки администрирования сайта, которые есть далеко не у каждого – так что для данного типа работ имеет смысл привлекать специалистов со стороны. Утешает факт того, что подобные процедуры (равно как и создание резервных копий, для примера) не столь часты – раза в месяц вполне достаточно.

К технической поддержке можно отнести также работу с комьюнити – от рассмотрения жалоб и отзывов до ведения сопутствующих тематических форумов. Данный вид деятельности также может быть выполнен своими силами, но по временным затратам – самый существенный из всех перечисленных выше.скачать dle 10.1русский торрент трекер

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