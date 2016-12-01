В центре Новосибирска стартовало строительство ледового городка

В четверг, 1 декабря, на площади Ленина в центре Новосибирска начали возводить новогодний городок. Строители уже приступили к монтажу конструкций главной новогодней ели города, которая, к слову, в этом году будет находиться напротив дом №1 по ул. Ленина. В непосредственной близости от нее расположат сцену и лазерные конструкции.
Каток зальют прямо возле проезжей части Красного проспекта. Вход со своими коньками будет бесплатным, ну а для посетителей без коньков откроют платный прокат. В праздничные дни будут проводиться мастер-классы по фигурному катанию, а также хоккею с шайбой и с мячом.
Территорию новогоднего ледового городка украсят фигурами животных, вырезанным из льда. Преимущественно речь идет об очертаниях белых медведей, дельфинов и пингвинов. Мастера начнут работать в самое ближайшее время, а пока на площадь Ленина продолжают подвозить ледяные блоки.
Возле Краеведческого музея расположится детский городок с увлекательным игровым лабиринтом и горкой. Также на аллее будут установлены елки небольших размеров, оснащенные красочными фонариками.
Источник: nsknews.info