Новосибирск занял девятую строчку в общероссийском рейтинге качества жизни

23-11-2016, 18:28 Оставьте комментарий »
Новосибирск занял девятую строчку в общероссийском рейтинге качества жизниСотрудники Финансового Университета при Правительстве РФ опубликовали рейтинг российских городов по сумме ключевых показателей качества жизни. Новосибирск попал в первую десятку, расположившись на девятом месте. Из сибирских городов выше оказался лишь Томск, который исследователи разместили на пятой строчке.

При расчете рейтинга эксперты выделили два ключевых направления сбора информации. Первое – мнение горожан об уровне основных составляющих качества жизни, как, к примеру, доступность образования, уровень коррупции, качество медицинского обслуживания, состояние магистралей. Второе – уровень реальной миграции и количество людей, готовых переехать из своего города.

Городом с самым высоким качеством жизни в стране стала Тюмень. Второе место занял Грозный, а замкнула тройку лидеров Казань. Санкт-Петербург и Москва расположились на четвертом и восьмом местах.

Отметим, что Новосибирск повторил свой собственный показатель 2014 года, когда крупнейший город Сибири также разместился на девятой позиции. В прошлогоднем рейтинге качества жизни Новосибирск в десятку не попал, оказавшись лишь на 18-м месте.

Источник: www.nsktv.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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