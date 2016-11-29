На официальном сайте Новосибирска появился новогодний раздел

Любая информация о грядущем праздновании Нового года в Новосибирске теперь доступна на официальном сайте города, где появился специальный новогодний раздел. Наибольшей популярностью пользуется информации о расположении елочных рынков и больших елок, а также о работе катков. Любопытно, что посетители могут уточнить не только время работы и стоимость посещения, но даже и цену проката коньков.
В новом разделе сайта также размещена информация о концепции празднования. В частности, известно, что символом новогоднего действа станет белый медведь с красным шарфом. Данный образ будет использован как на баннерах и лайтбоксах, так и в главном детском городке на площади Ленина, где фигуры медведей вырежут из льда.
Помимо информации о рынках и основных праздничных площадках, в новогоднем разделе можно узнать обо всех новогодних мероприятиях как для юных, так и для взрослых новосибирцев и гостей города.
Источник: nsknews.info
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