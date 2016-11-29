Немного об искусственных камнях для облицовки фасадов
Реалии таковы, что на сегодняшний день существует много способов отделки фасадов зданий, среди которых особое место занимает и искусственный камень. Облицовка фасада искусственным камнем – это вариант декорирования экстерьера дома, который скорей всего подойдет под бюджетный вариант, чем под элитный, потому что искусственный камень и понятие роскоши – не совместимы.
На кого рассчитанные такие материалы?
Искусственный камень считается неплохим вариантом для людей, у которых средний и не очень высокий уровень доходов, но которые хотели бы хотя бы имитировать экстерьер дома под элитную отделку. Именно для таких целей, и создавались многие типы таких материалов, и, прежде всего:
- клинкерный вариант камня;
- камень бетонный;
- камень искусственный архитектурный, фасадный в основе которого выступает смола, керамический отделочный, и тому подобное.
Необходимо отметить, что по многим характеристикам и показателям, эти материалы проигрывают натуральным аналогам. Единственным плюсом в данном случае является низкая себестоимость такого материала, которая позволяет массово использовать эти отделочные материалы.
Краткий обзор искусственных имитаторов камней
Клинкерный тип камня
Относится к материалу, который легко копирует натуральный продукт, так называемый колотый камень. Может выпускаться в виде кирпича, плитки, а также может повторять такой камень, как песчаник.
Бетонный камень
Самый распространенный на сегодня имитатор природного камня, и самый дешёвый. На практике, имеет возможность имитировать поверхность любого типа.
Архитектурный камень
Считается более дорогим продуктом из этой категории. Он более долговечен, имеет больше возможностей в плане имитации натуральных камней, и считается копией таких продуктов как песчаник и известняк.
Полимерпесчаный камень для фасадов
Легко имитирует кирпичную кладку, или так называемый рваный камень. Используется как при облицовке фасадов, так и при обустройстве цоколя строений.
Это далеко не полный перечень материалов такого типа, больше информации на сайте продавца. Обращайтесь!