Новосибирские подростки опубликовали видеозапись избиения 13-летней школьницы

Подростки из Новосибирска выложили в Интернет видео, на котором запечатлено избиение несовершеннолетней девушки. Инцидент имел место в подъезде одного из многоквартирных домов. В результате конфликта старшая девушка нанесла младшей множество ударов руками и ногами, в том числе и по голове, после чего заставила ту встать на колени.
Публикация вызвала множество возмущенных отзывов пользователей социальных сетей, которые требовали от правоохранителей разобраться в случившемся. В результате оперативной проверки полицейские установили личности участниц скандального инцидента. Ими оказались учащиеся коррекционной школы в возрасте 13 и 16 лет.
Выяснилось, что над пострадавшей регулярно издевались одноклассники и прочие сверстники. Что же касается зачинщицы, то она состоит на учете в ПДН из-за постоянных прогулов и ненадлежащего поведения. В региональном управлении МВД уточняют, что старшая девушка приревновала младшую знакомую к своему парню и решила ее проучить.
По факту нанесения телесных повреждений и публикации видео возбуждено уголовное дело. Виновнице инцидента грозит реальный срок в колонии для несовершеннолетних.
Источник: riafan.ru
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