В Новосибирске «Электронная очередь» ускорила процесс переселения жильцов аварийных домов

В этом году в планах властей Новосибирска значится расселение жильцов из пятнадцати домов, чье состояние оценено как аварийное. На сегодня новые квартиры уже получили жильцы шести из них. В будущем расселять людей из аварийных домов планируют еще быстрее.
Ускорить процесс практически вдвое помог новый муниципальный онлайн-сервис «Электронная очередь». С его помощью нуждающиеся в переселении люди могут становиться на учет, фиксировать необходимую информацию о себе, следить за продвижением очереди. В мэрии подчеркивают, что запуск нового сервиса позволил предотвратить коррупционные схемы. «Электронная очередь» помогла нуждающимся в жилье гражданам получить 220 жилых помещений.
В настоящее время близится к завершению программа переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 2012 года. Далее предстоит переселение домов, которые были отнесены к категории ветхих в 2013-м и последующих годах. В прошлом году по программе расселения жильцов ветхих домов из федерального и городского бюджетов было потрачено 250 млн. руб.
Источник: svopi.ru
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