Новосибирск победил в шести номинациях международного конкурса-смотра городских практик и достижений

В рамках IX Международного конкурс-смотра городских практик крупных городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», Новосибирск удостоился высших мест в шести номинациях. В рамках конкурса города-участники имели возможность представить информацию о своих возможностях, ресурсной базе и практических достижениях. Конкурс-смотр проводится Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ).
По итогам прошлого, 2016 года, Новосибирск признали лучшим в таких номинациях как «Транспортное обслуживание», «Организация ритуальных услуг», «Молодежная политика». Эксперты отметили высшей наградой комплексную программу в интеграции и адаптации в общество молодежи разных национальностей и вероисповеданий, получившую название «Вместе мы – Россия». Также были отмечены достижения Новосибирска в сфере обучения и переподготовки кадров для бизнеса в рамках госзаказа.
В мэрии подчеркивают, что в номинации «Возведение новых городских объектов культуры и отдыха» Новосибирск взял первое место благодаря недавно открытому научно-познавательному океанографическому комплексу «Дельфиния», именуемому в народе дельфинарием. Строительство данного объекта велось по схеме государственно-частного сотрудничества.
Источник: www.nsktv.ru