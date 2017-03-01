Дизайнерское решение
Сколько бы люди ни жили, их всегда будут преследовать всевозможные идеи ремонта. Сегодня на рынке услуг предлагают ремонты на любой вкус. Это косметический и комплексный, капитальный и элитный, по сути на любой вкус, цвет и кошелек. Одна из услуг, предлагаемая в сфере ремонта – ремонт квартир по заранее разработанным проектам. Что это такое? Например, приходит в офис заказчик и, как довольно часто бывает, он сам до конца не знает, чего ему хочется. Он видел в рекламе или в фильме, что-то, чего желает. Но как это воплотить наяву с технической точки зрения? Вот здесь и стоит предложить ему готовый проект, разработанный и просчитанный дизайнером и архитектором. По сути человеку необходимо, после рассмотрения предложенных готовых решений, указав на проект, выбрать готовое решение.
Готовое решение
Как добиться такого хода событий с вновь прибывшим клиентом? Без предварительной и слаженной работы всех служб ремонтного ателье этого добиться невозможно. Поэтому, проработав планировки квартир в типовых проектах домов, можно добиться принятия нескольких оригинальных решений. Назовем их условно классика, модерн, хай-тек, эксклюзив или как-то иначе, классифицируя их, и выстраивая в определенной тематике. Далее, если заказчик определился с типом готового решения, стоит профессионально взглянуть на предполагаемый объект ремонта. Без визуального осмотра, вряд ли стоит переходить к заключению договора, так как именно профессиональный осмотр выявляет скрытые «подводные камни», будущего ремонта.
Гарантии ателье
Это один из ключевых факторов выбора строительного ателье. Материалы, используемые в ремонте, сроки выполнения заказа, возможность внесения изменений в ходе ремонта, цена за выполненную работу – эти пункты обязательно оговорены и закреплены в договоре.