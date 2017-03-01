Обзор сайта https://krasnoyarsk.careerist.ru

Нахождение в зависимости от «большого дяди» всегда ставит под риск вашу карьеру. Даже, оставаясь прилежным сотрудником уважаемой компании, вы можете столкнуться с интригами коллектива и немилостью нового начальника. Поиски новой работы, как правило, бывают непростыми. Приходится обивать пороги, раскидывать резюме…
Есть счастливчики, которым удается недолго оставаться в статусе безработного гражданина. Другие же, вынуждены месяцами подыскивать что-то подходящее. Проблемы таких людей часто таятся в собственной неуверенности или в чрезмерных амбициях. Советы от профессиональных HR-менеджеров, как найти работу, помогут безработным обрести свою мечту.
Секреты быстрого трудоустройства
Первая проблема, с которой сталкивается безработный – методы и места поиска. Как правило, все ограничивается доской объявлений в Интернете или первой попавшейся газетой. Тем временем, поиск работы в Красноярске может успешно завершиться на сайте «Карьерист RU». Это крупнейшая база вакансий по городу. Также, нужно принять во внимание:
• здравую самооценку. При отсутствии опыта нельзя стать директором, а имея «красный диплом» претендовать на роль уборщицы. Выбирайте вакансии по своим способностям;
• ненужно креативить при составлении резюме. Попытки выделиться из общей толпы, неудачные шутки или «очепятки» могут погубить вашу карьеру на этапе поиска;
• правильный выбор одежды для визита на собеседование – правило, которое никто не отменял. Не бойтесь выглядеть строго и деловито;
• разузнайте все о деятельности компании, в которую собираетесь трудоустраиваться. Вопросы о том, чем вы можете быть полезным фирме, обязательно возникнут у HR.
Пробовать себя на роль специалиста, коим вы никогда не были – также глупо. Ни одна солидная компания не поведется на ваше желание «попробовать что-то новое в жизни». У деловых и ответственных фирм нет времени на ваши эксперименты. Поэтому, если вы настроены на поиск реальной работы для построения карьеры, то выбирайте направление по вашей специализации.
Немного о резюме
Как правило, это первое, что видит потенциальный работодатель у кандидата. Постарайтесь уместить все ваши талант, опыт и навыки на один лист формата А4. Указывайте только полезную и нужную информацию, избегая дипломов различных олимпиад и конкурсов. Не стоит привирать и приукрашивать свои данные. Опытный HR менеджер разглядит вас, как под лупой, на собеседовании.