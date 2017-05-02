Сегодня стало очень популярно использовать услуги по аренде конференц-залов. Этот вариант позволяет эффективно продвигать свою идею, товар, а также проводить научные семинары, которые также пользуются большой популярностью. В связи с такой растущей популярностью залов, к их оснащению и к их обустройству предъявляется большое количество требований.
1. Внешний облик. Конференц-зал должен обладать достаточными размерами для того, чтобы те кто пришли на семинар смогли чувствовать себя комфортно, непринужденно и не испытывать дискомфорт от того, что зал маленький, а народу много. При этом, обустройство залов должно иметь самые минимальные требования по дизайну. Стены должны быть однотонными, а вот на стенах ни должно быть ничего постороннего. Т.е. картины в конференц-залах не приветствуются.
2. Оборудование для конференц зала это неотъемлемая часть любого помещения, которое используется для проведения конференций и семинаров. Кроме того что должны присутствовать стулья и несколько столов, приветствуется и вспомогательное оборудование. В частности, это доска, на которой можно писать маркером или же специальными устройствами. Также, многие используют специальные доски, на которые можно выводить изображение.
3. Отделка должна позволять удобно работать всем присутствующим. Стоит особое внимание уделить некоторым особенностям отделки помещений. Для того чтобы в зале было комфортно работать, стоит особое внимание уделить звукоизоляции. В этом случае стоит грамотно выбирать материалы, с помощью которых производится отделка стен, а также и отделка потолка и пола. В качестве материала для пола, стоит использовать современный ковролин. Он идеально способен поглотить шум от шагов, а также будет отсутствовать шум и от мебельных передвижений и падающих предметов.
4. Окна должны быть оформлены с помощью плотных штор или же с применением ролл-штор или же жалюзи. Это необходимо сделать для того, чтобы свет падающий от окна не мешал проводить качественную видеосъемку.