В Новосибирске повысятся тарифы на воду и отопление

Предприятия «Горводоканал» и «СИБЭКО» обратились к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой о повышении тарифов. По словам руководителей этих структур, экономически обоснованным вариантом будет повышение тарифов на воду и тепло на 40–60%. В результате консультаций со специалистами губернатор издал постановление о повышении стоимости горячей и холодной, а также тепла на 15%.
Во время сессии горсовета Новосибирска, которая состоялась 2 декабря, постановление губернатора было поддержано абсолютным большинством голосов. Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев рассказал журналистам, что перед голосованием было много споров, однако депутаты получили от специалистов четкое обоснование необходимости повышения цен.
В частности, Асанцев отметил, что в настоящее время износ системы уже превысил 70% и в этой связи необходимо принимать меры. Представители поставщиков услуг в один голос отмечают, что при существующих тарифах модернизировать сети невозможно. Согласно предварительной информации, стоимость услуг повысится с 1 июля 2017 года.
Источник: www.nsk.kp.ru