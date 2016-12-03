В Новосибирске повысятся тарифы на воду и отопление

В Новосибирске подорожают тепло и электроэнергия ОАО «СИБЭКО» объявили о намерении повысить тарифы на тепло и электроэнергию. Свое решение Читать далее »

Новосибирский горсовет возглавил Дмитрий Асанцев 22 октября новосибирский Совет депутатов выбрал нового спикера. Им стал представитель Читать далее »