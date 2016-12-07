Мужчина с обрезом ограбил торговый павильон

7-12-2016, 16:18 Оставьте комментарий »
Мужчина с обрезом ограбил торговый павильонВ воскресенье, 4 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошло дерзкое ограбление. Около 5 часов утра мужчина в камуфляжном костюме и медицинской маской на лице ворвался в торговый павильон с требованием отдать ему всю выручку. Угрожая продавцам обрезом ружья, преступник забрал почти 70 тысяч рублей и скрылся.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, что помогло составить приблизительный портрет грабителя. Благодаря этому и некоторым другим обстоятельствам, спустя несколько дней подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний молодой человек, в биографии которого уже значится судимость за кражу. Сам он родом из Ачинска, но в последнее время проживал в Первомайском районе Новосибирска.

Задержанный не стал отрицать своей вины и рассказал правоохранителям, что к совершению преступления готовился максимально тщательно. В частности, он вычислил время, когда в павильоне нет покупателей, а также определил оптимальный путь, позволяющий максимально быстро скрыться на автомобиле.

В квартире задержанного оперативники нашли обрез, с которым тот ходил на дело, камуфляжный костюм и медицинскую маску. Денег у него не оказалось, поскольку вся похищенная сумма была потрачена еще в день ограбления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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