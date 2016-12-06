В Новосибирском метро произошло ЧП, едва не приведшее к гибели человека

6-12-2016, 17:51 Оставьте комментарий »
В Новосибирском метро произошло ЧП, едва не приведшее к гибели человекаВо вторник, 6 декабря, в Новосибирском метро произошло ЧП, которое лишь по счастливому стечению обстоятельств не закончилось гибелью человека. Примерно в 15:30 на станции «Заельцовская» прямо под приближавшийся поезд бросился мужчина. Пострадавший выжил. Его достали и отправили в больницу. Движение поездов в результате инцидента было задержано на 40 минут.

Известно, что несмотря на всю опасность ситуации, пострадавший не получил повреждений, угрожающих жизни. Врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, сообщили, что у него много ушибов и ссадин, возможна черепно-мозговая травма.

Правоохранители отрабатывают все версии возможных причин инцидента. Некоторые очевидцы утверждают, что речь шла не о самоубийстве, поскольку мужчина сначала уронил на рельсы какой-то предмет, а потом решил его достать. Также есть сведения, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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