В Новосибирском метро произошло ЧП, едва не приведшее к гибели человека

Во вторник, 6 декабря, в Новосибирском метро произошло ЧП, которое лишь по счастливому стечению обстоятельств не закончилось гибелью человека. Примерно в 15:30 на станции «Заельцовская» прямо под приближавшийся поезд бросился мужчина. Пострадавший выжил. Его достали и отправили в больницу. Движение поездов в результате инцидента было задержано на 40 минут.
Известно, что несмотря на всю опасность ситуации, пострадавший не получил повреждений, угрожающих жизни. Врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, сообщили, что у него много ушибов и ссадин, возможна черепно-мозговая травма.
Правоохранители отрабатывают все версии возможных причин инцидента. Некоторые очевидцы утверждают, что речь шла не о самоубийстве, поскольку мужчина сначала уронил на рельсы какой-то предмет, а потом решил его достать. Также есть сведения, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: nsknews.info
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