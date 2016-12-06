В Новосибирском метро произошло ЧП, едва не приведшее к гибели человека

Самоубийца погиб под колесами поезда метро 24-летний парень прыгнул под поезд метро на станции «Гагаринская». По предварительной Читать далее »

В Новосибирском метро произошло самоубийство На станции метро «Красный проспект»неизвестный мужчина прыгнул прямо под колеса поезда. Читать далее »