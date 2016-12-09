В Новосибирске начался конкурс «Лучший снежный городок»

Мэрия Новосибирска объявила о старте городского смотра-конкурса «Лучший снежный городок». Проходить он будет в два этапа. С 13 по 16 декабря состоится районный этап, в ходе которого будет определен перечень претендентов на победу, а с 21 декабря по 31 января – городской, по итогам которого и будут объявлены победители.
Три первых места займут группы людей, которые построят в своих дворах самые красивые и удобные снежные городки с катками, ледовыми горками, различными новогодними скульптурами и елкой. К участию в конкурсе допускаются юридические лица вне зависимости от организационно-правовой структуры. Это могут быть жилищные кооперативы, ИП, ТСЖ.
При оценивании определяющими факторами станут общая композиционная привлекательность, наличие и привлекательность скульптур, внешний вид новогодней елки, наличие катка и качество льда, безопасность горки, общая освещенность территории, оснащенность площадки зонами для посетителей различных возрастных категорий.
По итогам конкурса жюри определит три городка-победителя, оформители которых получат почетные грамоты и денежные вознаграждения. За первое место предполагается 100 тысяч рублей. За второе – 90 и за третье – 80.
Источник: dixinews.ru