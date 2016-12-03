Новосибирские медики спасли беременную женщину, у которой случился инсульт

В новосибирском троллейбусе родилась девочка Водитель троллейбуса Ольга Нафтаева, которая ехала домой в качестве пассажира, вовремя Читать далее »

Мать могла случайно убить свою 3-месячную дочь 24-летняя жительница Новосибирска обратилась в скорую помощь и в полицию с заявлением о Читать далее »