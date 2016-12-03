Новосибирские медики спасли беременную женщину, у которой случился инсульт

3-12-2016, 18:56 Оставьте комментарий »
Новосибирские медики спасли беременную женщину, у которой случился инсульт Врачи новосибирской городской больницы сотворили настоящее чудо, выходив беременную женщину, у которой случился инсульт и сохранив жизнь ее дочери. Комментируя ситуацию заместитель главврача Городской клинической больницы Анна Дробинская отмечает, что у женщины произошел геморрагический инсульт с многочисленными осложнениями. В таких случаях вероятность летального исхода оценивается как очень высокая.

В день, когда случилось несчастье, женщина посетила гинеколога и побывала на УЗИ, где узнала, что у нее будет девочка. В телефонном разговоре с матерью она сказала, что назовет дочь Дашей. Казалось бы, ничто не предвещало беды, но вечером вернувшийся с работы муж не смог попасть домой. Когда дверь удалось открыть он обнаружил свою супругу лежащей без сознания.

Врачи сомневались в том, что мать и дочь смогут выжить, но их усилия увенчались успехом. Девочка родилась хоть и недоношенной, но вполне здоровой. Сейчас о ней заботятся отец и другие члены семьи.

Что касается матери ребенка, то ей еще предстоит пройти сложный процесс реабилитации. Пока она остается в больнице. Специалисты отмечают, что динамика восстановления пациентки хорошая, и вскоре ее двигательные функции могут вернуться.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 582 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия