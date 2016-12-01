В Новосибирске возведут логистический центр «Почты России»

«Почта России» возведет современный логистический центр возле новосибирского аэропорта «Толмачево». Во время своего визита в Новосибирск глава департамента по развитию логистики «Почты России» Игорь Чебунин рассказал представителям СМИ, что строительные работы будут начаты еще до конца 2016 года, а сдача объекта запланирована на 2018 год.
Также Чебунин отметил, что во вторник в «Толмачево» заработала новая автоматизированная линия, рассчитанная на отправления, весом до 3 кг. Ее производительность превышает 200 тысяч отправлений в сутки, что позволяет говорить о четырехкратном ускорении процесса по сравнению с ручной сортировкой. Новая линия обошлась в 4 млн евро.
Руководитель маркорегиона «Сибирь» «Почты России» Николая Новоселов рассказал журналистам, что данная сортировочная линия работает на 112 различных направлений. В новом логическом центре предусмотрено 4 таких линии, рассчитанные на отправление разных категорий товаров.
Новосибирский центр обработки посылок станет одним из восьми, которые «Почта России» планирует возвести на территории страны в ближайшие несколько лет. Площадь данного объекта составит 40 тыс. кв. м. Пропускная способность предполагается на уровне 1–1,2 млн отправлений в сутки. Общая стоимость реализации проекта составит 2 млрд рублей.
Источник: tass.ru