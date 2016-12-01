В Новосибирске возведут логистический центр «Почты России»

Вчера, 02:10 Оставьте комментарий »
В Новосибирске возведут логистический центр «Почты России»«Почта России» возведет современный логистический центр возле новосибирского аэропорта «Толмачево». Во время своего визита в Новосибирск глава департамента по развитию логистики «Почты России» Игорь Чебунин рассказал представителям СМИ, что строительные работы будут начаты еще до конца 2016 года, а сдача объекта запланирована на 2018 год.

Также Чебунин отметил, что во вторник в «Толмачево» заработала новая автоматизированная линия, рассчитанная на отправления, весом до 3 кг. Ее производительность превышает 200 тысяч отправлений в сутки, что позволяет говорить о четырехкратном ускорении процесса по сравнению с ручной сортировкой. Новая линия обошлась в 4 млн евро.

Руководитель маркорегиона «Сибирь» «Почты России» Николая Новоселов рассказал журналистам, что данная сортировочная линия работает на 112 различных направлений. В новом логическом центре предусмотрено 4 таких линии, рассчитанные на отправление разных категорий товаров.

Новосибирский центр обработки посылок станет одним из восьми, которые «Почта России» планирует возвести на территории страны в ближайшие несколько лет. Площадь данного объекта составит 40 тыс. кв. м. Пропускная способность предполагается на уровне 1–1,2 млн отправлений в сутки. Общая стоимость реализации проекта составит 2 млрд рублей.

Источник: tass.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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