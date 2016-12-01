Новосибирские автоинспекторы приступили к операции по выявлению выпивших водителей

На территории Новосибирской области в минувшие выходные прошла операция «Нетрезвый

Сотрудники ГИБДД по всей Новосибирской области намерены проверить на наличие алкоголя в

За первый день операции «Тонировка» новосибирские госавтоинспекторы сняли 30 номеров с