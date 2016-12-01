Новосибирские автоинспекторы приступили к операции по выявлению выпивших водителей

С 22 по 29 декабря ГИБДД Новосибирска будет проводить операцию «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы уже приступили к дежурству вблизи мест, где особенно часто происходят ДТП и начали выявлять водителей, позволивших себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Глава новосибирской ГИБДД Евгений Маслюк отметил, что в ближайшие дни количество патрулей на дорогах увеличится и проверки будут носить массовый характер.
В прошлом году в рамках аналогичной предновогодней операции правоохранители задержали более 140 нетрезвых водителей, не менее двух десятков из которых попались на вождении в нетрезвом виде повторно.
Главными целями операции «Нетрезвый водитель» является увеличение дисциплины при вождении транспортных средств и предотвращение аварийности в период зимних праздников. Руководство городской ГИБДД призывает водителей воздерживаться от употребления алкоголя перед поездками.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отмечают, что год назад в этот же период случались и серьезные ДТП. Так в одном из них, произошедшем на улице Кирова, при столкновении двух автомобилей серьезные травмы получили семь человек, один из которых скончался.
Правоохранители напоминают, что согласно действующему законодательству, нетрезвая езда карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до 2 лет. Водители, попавшиеся на аналогичном нарушении во второй раз, могут быть приговорены к 2 годам тюремного заключения с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
Источник: top54.city
- Границы Новосибирска в этом году будут расширены
- Новосибирский губернатор поздравляет жителей региона с Новым годом
- Новосибирские правоохранители посоревновались в умении лепить драконов
- Жители Новосибирской области стали активнее заниматься спортом
- Владимир Городецкий и Надежда Болтенко поздравили новосибирцев с Новым годом